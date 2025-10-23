Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trabajo

Adriana Carvajal, experta en empleo: "Esto es lo que tienes que hacer para conseguir trabajo en las mejores empresas del mundo"

La especialista en desarrollo profesional destaca 5 puntos para lograr el puesto de tu vida

Adriana Carvajal, experta en empleo

Adriana Carvajal, experta en empleo / Eva Abril

Patricia Páramo

¿Quieres trabajar en una gran empresa? Adriana Carvajal, reconocida experta en desarrollo profesional y búsqueda de empleo, lo tiene claro: no se trata de suerte, sino de estrategia. Desde su cuenta de Instagram, donde comparte consejos prácticos para quienes desean impulsar su carrera, ha revelado qué haría si hoy tuviera que buscar trabajo en las mejores empresas del mundo.

“Esto es exactamente lo que yo haría si empezara desde cero”, afirma. Y lo ha resumido en cinco pasos clave que cualquier profesional puede seguir para aumentar sus oportunidades laborales, ya sea en España o a nivel internacional.

1. Define tu plan de desarrollo profesional

Para Adriana Carvajal, el primer paso es tener claridad sobre lo que quieres. “Definiría mi plan de desarrollo profesional. ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero estar en 2, 5 o 10 años? ¿Qué me hace falta para llegar allí?”, explica.

2. Crea un currículum que te haga destacar

“Después, crearía un CV que me hiciera destacar de la competencia”, señala Carvajal. Esto no significa decorar tu historial laboral, sino vender tu perfil con inteligencia, y sobre todo, con datos concretos.

La experta insiste en la importancia de cuantificar tus logros: no basta con decir que fuiste “responsable de ventas”, sino que aumentaste la facturación en un 30% o lideraste un equipo de 10 personas.

3. Optimiza tu perfil de LinkedIn

Según Carvajal, el error más común es tener un LinkedIn genérico, más parecido a un CV online que a una verdadera herramienta de búsqueda de empleo.

Optimizaría mi LinkedIn específicamente para buscar trabajo”, afirma. Esto implica elegir una foto profesional, una descripción atractiva y clara de tu perfil, usar palabras clave del sector y activar las funciones que te permiten ser visible para reclutadores. Además, hay que generar contenido, participar en conversaciones y mostrar tu valor.

4. Aprende a hacer networking como una profesional

Hay que dejar de pensar que todo es orgánico. Si quieres avanzar, hay que hacer networking como una pro”, sentencia Carvajal. Esto significa perder el miedo a contactar con personas relevantes en tu sector, pedir consejos, ofrecer valor y mantener relaciones activas.

5. Prepárate a fondo para las entrevistas

Finalmente, la experta insiste en que muchos candidatos pierden grandes oportunidades por no preparar bien sus entrevistas. “Si llego a una entrevista, la preparo a fondo, estudio la empresa, entiendo su cultura, practico mis respuestas y preparo preguntas inteligentes que me hagan destacar”, afirma.

Hoy en día, las entrevistas no sólo evalúan tu experiencia, sino también tu actitud, tu capacidad de comunicación y tu encaje cultural con la empresa. Prepararte bien puede marcar la diferencia entre ser uno más... o ser el elegido.

