Teresa Garcia-Milà, la jugadora número 12 del Olympiacos

Lo decía la protagonista del acto antes del inicio: "Hoy compito con el Barça". Y así, luciendo su camiseta de jugadora número 12 del Olympiacos, la presidente del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, afrontó su participación en el #Afterwork organizado por EL PERIÓDICO en la Casa Seat. La coincidencia no pasó desapercibida a los asistentes futboleros, y el empresario Josep Lluís Rovira, fundador del Grupo Sifu y expresidente de Pimec, no pudo reprimir una airada petición sobre el resultado del partido: "¡Que nadie diga nada!".

La economista repasó en presencia del director de este diario, Albert Sáez, algunos de los principales asuntos de la agenda económica. Ante un público formado por un centenar de personas, Garcia-Milà se lanzó a hacer una firme defensa del mundo de la empresa y aseguró que percibe prejuicios en su contra incluso en sus alumnos universitarios. "Llegan y te transmiten la percepción de que la empresa maximiza beneficios sin tener en cuenta nada más y piden más impuestos, olvidando todo el trabajo que generan", expuso la presidenta del Cercle. "Hay una parte de pedagogía que debería comenzar en la escuela", planteó.

La economista quiso también poner en el foco en las empresas como generadoras de prosperidad y apuntó a un problema endémico de la economía catalana, como es la escasez de grandes compañías. "El tamaño de nuestras empresas es una dificultad y un problema que tiene nuestra economía, porque tenemos muchas pequeñas", expuso.

En la misma línea, quiso mandar un mensaje a los sindicatos respecto a sus peticiones al mundo empresarial. "Este tema habría que trabajarlo más y [los sindicatos] deberían entender que los beneficios sociales de los trabajadores están muy vinculados a la prosperidad de las empresas", afirmó, para redondear su argumento: "Cuanto más prósperos seamos, más tendremos para repartir, y serán menos las personas a las que tendremos que ayudar".

Escuchaban desde el público la exministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés, el expresidente de la Generalitat, José Montilla, el director general de BIMSA, Ricard Font, o el director territorial del BBVA en Catalunya, Francisco Pla. También acudieron Alejandro García Reig, de la farmacéutica Reig Jofre, o Javier Segura, presidente del Colegio de Procuradores de Barcelona, así como una amplia representación de socios del Cercle d'Economia, entre los cuales destacaba Miquel Nadal, su director general.

Todos ellos pudieron escuchar en directo cómo Garcia-Milà defendía la voluntad del Cercle por influir en el debate público: "Explicamos nuestras opiniones a las personas que gobiernan, a las que apoyan a los que están gobernando, o a los que podrían gobernar". La presidenta del Cercle, la primera mujer que alcanza este cargo, explicó a pregunta de Albert Sáez cuál sería el primer reto de su mandato. "Aquí nos oyen y nos respetan mucho, pero en otras partes de España no nos conocen y hay ideas que pueden ser útiles para toda la población española", expuso, para rematar con su deseo: "Me gustaría llegar a estar presentes en discusiones fuera del ámbito catalán".