Subida de las pensiones contributivas en 2026: tabla con los importes actualizados según cada tipo de prestación

El sistema público de pensiones español mantendrá en 2026 su compromiso de blindar el poder adquisitivo de los jubilados, revalorizando las prestaciones en función de la inflación. El cálculo para esta actualización se basará en la media del Índice de Precios al Consumo (IPC) registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Las proyecciones actuales indican que las pensiones contributivas experimentarán un aumento estimado del 2,6%. No obstante, el incremento de las pensiones máximas podría situarse ligeramente por encima, en torno al 2,7%, una variación atribuible al mecanismo complementario incorporado en la reforma más reciente.

Paralelamente, se aplicará un incremento superior al IPC a las pensiones mínimas, las prestaciones no contributivas y las de viudedad con cargas familiares. Esta política responde a la estrategia de acortar la brecha con los umbrales de pobreza de la Unión Europea.

La meta es que para 2027 estas prestaciones logren una posición más cercana a dichos umbrales, fortaleciendo la red de protección económica de los hogares con menor renta.

Tabla estimada de las pensiones para el próximo año

A continuación, las cuantías brutas mensuales estimadas para 2026 según el tipo de prestación, tomando como base los datos de la Seguridad Social y las distintas proyecciones de revalorización.

Cuantías brutas mensuales estimadas de las pensiones en 2026 (estimación: revalorización ~2,6%). Tipo de prestación / situación Pensión estimada actual* Estimación 2026 (revalorización ~2,6%) Notas Jubilación contributiva media ~ 1.506 €/mes ~ 1.544 €/mes Valor medio de jubilación contributiva Viudedad media ~ 935 €/mes ~ 958 €/mes Prestación media reconocida Incapacidad permanente media ~ 1.209 €/mes ~ 1.239 €/mes Subida proporcional al IPC Pensión máxima (2025) 3.267,60 €/mes ~ 3.355 €/mes Incluye el 0,115 puntos extra sobre IPC Pensión mínima (sin cónyuge) ~ 874 €/mes ~ 897 €/mes Incremento garantizado superior al IPC Pensión mínima (con cónyuge a cargo) ~ 1.127 €/mes ~ 1.158 €/mes Mejora reforzada por cargas familiares *Valores referenciales de 2025; la subida definitiva dependerá del IPC confirmado en noviembre de 2025. Estas cifras son estimaciones y deben confirmarse con la publicación oficial de la Seguridad Social.

Claves de la reforma y lo que está en juego en 2026

El aumento previsto de las pensiones no puede entenderse de manera aislada. A partir de 2026 entran en vigor varias reformas que transforman el sistema:

Nuevo método dual de cálculo: los futuros jubilados podrán beneficiarse de dos fórmulas distintas para la base reguladora, aplicándose de forma automática la más favorable.

los futuros jubilados podrán beneficiarse de dos fórmulas distintas para la base reguladora, aplicándose de forma automática la más favorable. Edad de jubilación: será de 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a 38 años y 3 meses cotizados. Con ese tiempo cotizado, se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 65.

será de 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a 38 años y 3 meses cotizados. Con ese tiempo cotizado, se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 65. Mayor gasto público: el incremento de las prestaciones elevará el gasto en más de 6.000 millones de euros, según estimaciones oficiales.

el incremento de las prestaciones elevará el gasto en más de 6.000 millones de euros, según estimaciones oficiales. Revalorización reforzada de los mínimos: con el horizonte de 2027, estas prestaciones se acercarán a niveles de referencia europeos para reducir la pobreza en mayores.

En este contexto, el sistema afronta el reto de compatibilizar sostenibilidad financiera y garantía de ingresos dignos para millones de pensionistas, intentando mantener el equilibrio del sistema de pensiones.

La revalorización de las pensiones en 2026, unida a las reformas que entran en vigor, marcará un punto de inflexión en el sistema de Seguridad Social. A falta de la confirmación oficial del IPC de noviembre, las estimaciones permiten anticipar un aumento cercano al 2,6% que mejorará el bolsillo de los jubilados, con especial énfasis en las pensiones más bajas y en la protección de los colectivos más vulnerables.