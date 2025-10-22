Las rebajas fiscales a la compra de vivienda se abren al 85% de canarios

El incremento de la renta máxima para poder acogerse a las deducciones fiscales por la adquisición de la vivienda habitual abarca potencialmente al 85% de los contribuyentes canarios. La Consejería de Hacienda matiza que la barrera de ingresos sube hasta los 46.445 euros anuales, una cantidad que sigue siendo bastante significativa y que abre el abanico a la gran mayoría de las familias isleñas dado el espectro salarial que hay en Canarias, en el que más del 80% de los declarantes del IRPF declaran menos de 30.000 euros al año, según la estadística de la Agencia Tributaria estatal.

Los últimos datos reflejan que hasta el tope de los 30.000 euros hay más de 844.000 contribuyentes, y entre esta cantidad y 60.000 euros hay 195.900 más. El incremento de la renta familiar hasta los 46.000 euros incluye a más de 900.000 declarantes.

La presión fiscal sobre la compra de viviendas en Canarias no es homogénea y está condicionada a varias circunstancias en función de la situación de las unidades familiares. Adquirir un hogar supone un desembolso elevado debido a la carestía del mercado inmobiliario y obliga a reservar al menos hasta un 10% del precio de la vivienda para gastos, entre ellos el pago de los impuestos correspondientes: IGIC, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El tipo general del IGIC es el 7%, que es el aplicable a la compra de viviendas, pero se aplica un tipo reducido del gravamen en función de una serie de condiciones. El tributo indirecto baja al 5% en la adquisición de la morada habitual cuando la base imponible sea igual o inferior a 150.000 euros (los límites para familias numerosas son mayores) y no se sea propietario de otra vivienda.

El tipo se reduce al 3% y se aplica si, además de estos requisitos, se cumplen otros como la edad –tener 35 años o menos, aunque la edad se va a aumentar con las nuevas medidas–, familia numerosa, discapacidad igual o superior al 65%, víctimas de violencia de género, familias monoparentales y que la renta de la unidad familiar sea de hasta 24.000 euros y 10.000 euros más en caso de tributación conjunta. Este tope es el que se va a modificar para aumentarlo hasta los 46.445 euros anuales.

Cuando la compra se refiere a una vivienda de segunda mano se paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se trata de un tributo cedido a las comunidades autónomas y que en Canarias tiene el tipo general aplicable en el 6,5% sobre el valor del inmueble.

Se baja al 5% si la vivienda es la habitual del contribuyente, si la base imponible de la transmisión de la vivienda es inferior o igual a 150.000 euros y si el contribuyente no es propietario de otro inmueble. Hay un tipo reducido del 1% para casos de familias numerosas, discapacidad o unidades monoparentales.

Los datos más recientes de la Agencia Tributaria del Estado reflejan que el principal grupo de contribuyentes del IRPF en Canarias corresponde al tramo de ingresos entre los 12.000 y 21.000 euros, con 235.467, mientras el segundo es precisamente el tramo entre los 30.000 y 60.000 euros.

Entre 21.000 y 30.000 euros hay 164.299 contribuyentes. Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias tienen cerca del 90% de sus contribuyentes declarando menos de 30.000 euros al año. En Galicia o Murcia el perfil es bastante similar.

Son comunidades autónomas donde la mayoría de la población se mueve en tramos salariales y de ingresos modestos, por lo que este tipo de medidas fiscales multiplican los beneficiarios de las mismas al incrementar el tope de la renta familiar.

Ayudas y bonificaciones

La urgencia habitacional en la que se encuentra Canarias ha impulsado varias políticas destinadas a ayudas directas pero también a bonificaciones fiscales. En el caso de la vivienda habitual, Hacienda ha puesto en marcha deducciones por el alquiler, la inversión en la misma, la rehabilitación energética o la adecuación del inmueble a personas con discapacidad.

Por parte de Vivienda se están reforzando las políticas destinadas a las ayudas al alquiler o el programa Hipoteca Joven. Con esta nueva iniciativa incluida en los presupuestos autonómicos de 2026 se pretende llegar a más familias tanto por la edad como por la renta.

Además de la bonificación del IGIC en la adquisición de la vivienda habitual, el Ejecutivo también introduce modificaciones en la tributación de este gravamen en las bebidas refrescantes y energéticas en función de los azúcares añadidos contenidos en las mismas, la incorporación del aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC y la inclusión de los aparatos sanitarios, que tributan a tipo 0%, como las camas hospitalarias.

También se introduce un tipo específico del 1% para gravar la entrega e importaciones de combustible. El Consejo de Gobierno aprueba precisamente hoy el anteproyecto de ley de los presupuestos para 2026.