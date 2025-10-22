La advertencia de la OCU para no pagar más impuestos al recuperar el plan de pensiones: ahorrarás mucho dinero

Los planes de pensiones han sido durante décadas uno de los productos de ahorro preferidos por los españoles para preparar su jubilación. Aportar regularmente a estos planes ofrece ventajas fiscales inmediatas, ya que las cantidades invertidas reducen la base imponible del IRPF. Sin embargo, el verdadero reto llega cuando se trata de rescatar el dinero acumulado, un momento crucial que, si no se gestiona correctamente, puede generar un impacto fiscal mucho mayor del esperado.

Tendemos a pensar que el plan de pensiones se cobra automáticamente al jubilarnos, y que cuanto antes recuperemos nuestro dinero, mejor. Pero según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta idea es errónea y puede salir muy cara. De hecho, la OCU advierte que rescatar todo el capital de golpe el mismo año de la jubilación puede suponer un fuerte aumento del IRPF y otros impuestos como el de Patrimonio o el nuevo Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas.

Cómo recuperar el plan de pensiones

Desde la OCU recomiendan analizar cuándo y cómo recuperar el plan de pensiones. Las tres formas más habituales de rescate son: en forma de capital (todo de una vez), en forma de renta (mensualmente, trimestralmente, etc.) o una combinación de ambas. La elección tiene importantes consecuencias fiscales, ya que el dinero recuperado se suma al resto de ingresos del año, pudiendo provocar que se aplique un tipo marginal mucho más alto en el IRPF.

Por ejemplo, si decides rescatar todo el plan en un año en el que aún estás cobrando nómina, indemnización por despido o seguros colectivos, podrías encontrarte con que parte del dinero tributa a un tipo superior al 45%. La OCU aconseja, en la mayoría de los casos, esperar al año siguiente a la jubilación para iniciar el cobro del plan, cuando los ingresos serán previsiblemente menores y el tipo impositivo también.

Ahorrar en impuestos

Además del IRPF, rescatar una gran cantidad de dinero en un mismo ejercicio fiscal también puede afectar al Impuesto sobre el Patrimonio (IP) o al Impuesto Solidario para Grandes Fortunas (ISGF). La OCU recuerda que la suma del IRPF y del IP no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF. Si se sobrepasa este límite, se podrá aplicar una reducción en el IP de hasta un 80%, pero esto exige una planificación fiscal detallada para no verse sorprendido por una factura fiscal desorbitada.

Otra clave importante que destaca la OCU tiene que ver con las aportaciones realizadas antes de 2007. Estas pueden beneficiarse de una reducción del 40% en el IRPF si se rescatan en forma de capital y dentro de los tres años posteriores a la jubilación. Si se deja pasar ese plazo o se opta por otra fórmula, se pierde este beneficio fiscal. Por tanto, en estos casos concretos, sí podría convenir rescatar en forma de capital, pero siempre dentro del plazo legal.

Finalmente, la OCU también llama la atención sobre los obstáculos que imponen algunas entidades financieras para realizar el rescate del plan. Exigen documentos no siempre claros, dilatan los plazos y, mientras tanto, siguen cobrando comisiones. Ante esta situación, aconsejan consultar con la gestora del plan qué documentación es necesaria, y en caso de problemas o demoras, considerar trasladar el plan a otra entidad más transparente y accesible.