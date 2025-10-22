Ouigo abre una nueva ruta de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla

En pleno reajuste de la oferta de alta velocidad en España de las tres empresas que operan en el mercado -Renfe, Ouigo e Iryo-, la compañía de matriz francesa, Ouigo, ha anunciado este miércoles el estreno de una nueva ruta entre Barcelona y Sevilla. Arrancarán a partir del 14 de diciembre y ofrecerán un trayecto diario de ida y vuelta entre las dos ciudades.

Se trata de un trayecto que ahora solo cubre Renfe. La directora de Ouigo España, Hélène Valenzuela, se ha mostrado entusiasmada por el estreno: "Esto representa mucho más que una línea en el mapa, supone unir dos destinos esenciales y reforzar el firme compromiso que tenemos con la vertebración del territorio, siempre con la calidad como prioridad", ha proclamado.

Con parada en Madrid

Los trenes saldrán de Barcelona a las 7.35 horas para alcanzar Sevilla a las 13.51 horas y partirán de la estación sevillana de Santa Justa a las 17.00 horas para llegar a Sants a las 23.00 horas, ha detallado. Está previsto que se detengan en Zaragoza, Madrid y Córdoba. El hecho de que tengan parada en la capital española retrasa el viaje porque podrían utilizar el 'bypass' que evita la entrada hasta Atocha (como pasa con algunos de los trayectos de Renfe), pero Valenzuela lo ha justificado por el nicho, el 'slot' que les ha ofrecido el gestor de las infraestructuras, Adif.

Un tren de la operadora Ouigo. / OUIGO

También ha añadido que el hecho de que paren en Madrid puede ser positivo para Ouigo, ya que acceden a cierto mercado y no ha descartado que, si la demanda responde, puedan abrir nuevas rutas directas entre las capitales catalana y andaluza.

Bajada de precios

La responsable de la operadora ha insistido en que la liberalización de la alta velocidad en España ha "democratizado" el uso de este transporte y que el precio de los billetes desde que llegó la competencia de su firma y de Iryo ha descendido un 44%. El precio de esta nueva ruta, ha revelado, será a partir de los 9 euros (7 euros i son menores de 14 años) y se pondrán a la venta este mismo jueves.

Según sus cálculos, podrán transportar a 7.000 personas cada semana entre Barcelona y Sevilla, que supondrán unas 370.000 plazas anuales. También ha aprovechado para insistir en su "compromiso con la sostenibilidad" porque "cada vez que alguien coge un tren y no un avión o un coche" contribuye a la preservación del planeta.