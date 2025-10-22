Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocho de cada diez rehabilitaciones de viviendas en España siguen ignorando la eficiencia energética

El 60% de las viviendas rehabilitadas necesitaban renovar su instalación eléctrica, pero solo uno de cada tres propietarios está dispuesto a invertir en ello, según el informe 2025 del OREVE y el CGATE

El parque residencial español: anticuado, poco sostenible y ansioso de ser rehabilitado

Reformas en casa

Sabina Feijóo Macedo

Barcelona
Cambiar una bañera por un plato de ducha, pintar las paredes del salón de colores más neutros o poner nuevas puertas y ventanas. Son algunas de las reformas más demandadas en España, que corresponden con el 80% de las rehabilitaciones cuyo denominador común es el de primar aspectos estéticos o funcionales.

Porque si bien la rehabilitación energética del parque residencial español avanza, no en la dirección que necesita la transición ecológica. O al menos, no en la velocidad que exigen los fondos Next Generation destinados a la rehabilitación energética de edificios, cuyo plazo que finaliza el 30 de junio de 2026. Y sin posibilidad de prórroga.

Así lo ha puesto de manifiesto el último informe del Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España (OREVE) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), presentado esta semana en Madrid. Según el documento, solo 2 de cada 10 actuaciones contribuyen a la eficiencia energética y la descarbonización.

Encuesta a 200 arquitectos técnicos

El estudio, elaborado a partir de una encuesta nacional a más de 200 arquitectos técnicos, revela además una brecha creciente entre lo que los propietarios demandan y lo que las viviendas realmente necesitan. En apenas un 15% de los casos coinciden las expectativas de los clientes con los criterios técnicos de los profesionales. En la mayoría, los propietarios priorizan el confort inmediato frente a la seguridad y la eficiencia a largo plazo, lo que deriva en intervenciones parciales que apenas corrigen las deficiencias estructurales del parque residencial.

En este contexto, la instalación eléctrica —pieza clave para la electrificación del hogar y la integración de energías renovables— es una de las grandes olvidadas. Y aunque el 60% de las viviendas rehabilitadas requería una actualización, solo un 33% de los propietarios está dispuesto a asumir ese coste, que representa entre el 10% y el 11% del presupuesto total de una rehabilitación integral. Una falta de inversión que deja al parque inmobiliario español en una posición vulnerable frente a los nuevos retos energéticos.

Solo un 10% de los propietarios solicita ayudas públicas para rehabilitaciones

Por ello, el informe también pone el foco en las ayudas públicas, refiriéndose a los Next Generation. Y auqnue desde el sector han valorado "muy positivamente" las partidas destinadas, también han criticado su efectividad es limitada, pues solo un 10% de los propietarios las solicita, y un 38% acaba renunciando por la burocracia excesiva, la lentitud administrativa y la necesidad de adelantar el dinero.

Así, los autores piden simplificar los trámites y asignar al menos un 10% de los fondos públicos a la actualización eléctrica, además de promover campañas de concienciación que vinculen la rehabilitación con la salud, la seguridad y el bienestar.

Otra de las propuestas del OREVE y el CGATE es exigir informes técnicos en las compraventas de viviendas usadas, una medida que permitiría conocer el estado real del inmueble, ajustar su precio y fomentar rehabilitaciones más estratégicas. En España, cada año se venden más de medio millón de viviendas de segunda mano, y la mitad de los compradores desconoce el estado de las instalaciones, un vacío que las entidades consideran clave para cerrar la brecha entre la necesidad técnica y la acción real.

TEMAS

