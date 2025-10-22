Ocho de cada diez rehabilitaciones de viviendas en España siguen ignorando la eficiencia energética

Cambiar una bañera por un plato de ducha, pintar las paredes del salón de colores más neutros o poner nuevas puertas y ventanas. Son algunas de las reformas más demandadas en España, que corresponden con el 80% de las rehabilitaciones cuyo denominador común es el de primar aspectos estéticos o funcionales.

Porque si bien la rehabilitación energética del parque residencial español avanza, no en la dirección que necesita la transición ecológica. O al menos, no en la velocidad que exigen los fondos Next Generation destinados a la rehabilitación energética de edificios, cuyo plazo que finaliza el 30 de junio de 2026. Y sin posibilidad de prórroga.

Así lo ha puesto de manifiesto el último informe del Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España (OREVE) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), presentado esta semana en Madrid. Según el documento, solo 2 de cada 10 actuaciones contribuyen a la eficiencia energética y la descarbonización.

Encuesta a 200 arquitectos técnicos

El estudio, elaborado a partir de una encuesta nacional a más de 200 arquitectos técnicos, revela además una brecha creciente entre lo que los propietarios demandan y lo que las viviendas realmente necesitan. En apenas un 15% de los casos coinciden las expectativas de los clientes con los criterios técnicos de los profesionales. En la mayoría, los propietarios priorizan el confort inmediato frente a la seguridad y la eficiencia a largo plazo, lo que deriva en intervenciones parciales que apenas corrigen las deficiencias estructurales del parque residencial.

En este contexto, la instalación eléctrica —pieza clave para la electrificación del hogar y la integración de energías renovables— es una de las grandes olvidadas. Y aunque el 60% de las viviendas rehabilitadas requería una actualización, solo un 33% de los propietarios está dispuesto a asumir ese coste, que representa entre el 10% y el 11% del presupuesto total de una rehabilitación integral. Una falta de inversión que deja al parque inmobiliario español en una posición vulnerable frente a los nuevos retos energéticos.

Solo un 10% de los propietarios solicita ayudas públicas para rehabilitaciones

Por ello, el informe también pone el foco en las ayudas públicas, refiriéndose a los Next Generation. Y auqnue desde el sector han valorado "muy positivamente" las partidas destinadas, también han criticado su efectividad es limitada, pues solo un 10% de los propietarios las solicita, y un 38% acaba renunciando por la burocracia excesiva, la lentitud administrativa y la necesidad de adelantar el dinero.

Así, los autores piden simplificar los trámites y asignar al menos un 10% de los fondos públicos a la actualización eléctrica, además de promover campañas de concienciación que vinculen la rehabilitación con la salud, la seguridad y el bienestar.

Otra de las propuestas del OREVE y el CGATE es exigir informes técnicos en las compraventas de viviendas usadas, una medida que permitiría conocer el estado real del inmueble, ajustar su precio y fomentar rehabilitaciones más estratégicas. En España, cada año se venden más de medio millón de viviendas de segunda mano, y la mitad de los compradores desconoce el estado de las instalaciones, un vacío que las entidades consideran clave para cerrar la brecha entre la necesidad técnica y la acción real.