El nuevo turismo que viene: menos masificación, más sostenibilidad y equilibrio con la vida local

El Gobierno ha aprobado la Estrategia España Turismo 2030, una hoja de ruta consensuada con todos los agentes del sector que busca situar al país como referente mundial en turismo sostenible y reforzar su competitividad a largo plazo. Se trata del primer gran plan de carácter transversal en materia turística, impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo, que implica de manera directa a quince ministerios y consolida la coordinación de la política turística como una auténtica política de Estado.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha explicado que la Estrategia marcará la acción pública del Gobierno en los próximos años con el objetivo de orientar el trabajo conjunto de todas las administraciones y del sector privado hacia un modelo turístico “equilibrado, inclusivo y sostenible”. La propuesta se apoya en dos grandes principios: poner a las personas en el centro del ecosistema turístico y avanzar en la triple sostenibilidad —económica, social y medioambiental— como base del liderazgo futuro. “Sin sostenibilidad ambiental o social no puede sostenerse la sostenibilidad económica”, recalcó el ministro.

El documento, concebido como una política de Estado, se ha elaborado a partir de un amplio proceso de diálogo con comunidades autónomas, entidades locales, empresas, sindicatos y organizaciones sociales, canalizado a través del Consejo Español de Turismo (Conestur). De este trabajo han surgido quince metas comunes y un plan de acción que incluye cinco programas, cincuenta medidas y 148 acciones concretas que se desplegarán en planes bianuales hasta 2030. El primero de ellos se presentará en el primer semestre de 2026.

La Estrategia estructura sus medidas en torno a cinco ejes que giran sobre las personas: quienes crean destinos, quienes generan empleo, quienes trabajan en el turismo, quienes acogen a los visitantes y quienes viajan. En el ámbito de los destinos, el objetivo es reforzar la gestión turística, impulsar la gobernanza colaborativa y fomentar un turismo verde y azul que proteja la biodiversidad y reduzca emisiones con la pretensión de evitar masificaciones. En el plano empresarial, se apuesta por la digitalización, la innovación y la economía circular. Para los trabajadores del sector, se contemplan mejoras en formación, estabilidad e inclusión laboral. En el caso de los residentes, se pretende equilibrar la convivencia entre turismo y vida local, mientras que las acciones dirigidas a los turistas buscarán promover un marketing responsable y comportamientos respetuosos con el entorno.

La Estrategia refuerza también el papel del turismo como motor de cohesión territorial, con especial atención a los destinos rurales, de interior y a los espacios urbanos maduros. Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) se integran en esta nueva estructura, acompañados de herramientas como el Atlas de Intensidad Turística y el Observatorio de Vivienda Turística, que permitirán evaluar el impacto real del turismo sobre los territorios. El proyecto se financiará a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —dotado con 3.400 millones de euros— y de los futuros programas europeos de cohesión 2026-2030.

La coordinación del plan recaerá en la Secretaría de Estado de Turismo, que pondrá en marcha un Comité de Seguimiento con la participación de organismos públicos como Turespaña, Segittur y Paradores. Este órgano será responsable de la evaluación de resultados y de la implementación de un Sistema Nacional de Información Turística Integrado, con indicadores en tiempo real sobre sostenibilidad, empleo, digitalización y percepción social. Este sistema estará alineado con el nuevo Marco Estadístico para la Medición de la Sostenibilidad del Turismo aprobado por Naciones Unidas en 2024, en cuyo desarrollo España ha tenido un papel destacado.

Riesgo en la participación de 15 ministerios

Desde la perspectiva empresarial, la CEOE considera que la estrategia abre una etapa decisiva para consolidar el liderazgo del sector y avanzar hacia un modelo competitivo y sostenible. El informe presentado por la patronal destaca que el plan supone “una oportunidad para reforzar la interlocución público-privada y para situar el turismo en el núcleo de la agenda de competitividad nacional, al mismo nivel que la industria o la energía”. CEOE valora especialmente que la estrategia incorpore la innovación, la sostenibilidad y la formación como ejes transversales, y propone mantener un diálogo permanente con la Secretaría de Estado de Turismo para acompañar su desarrollo y aportar la visión empresarial en materia de gobernanza, competitividad, talento y reputación del sector.

No obstante, el informe advierte de algunos retos pendientes de concreción, como la falta de asignación presupuestaria por medida o la definición exacta de responsabilidades entre ministerios. También subraya el riesgo de que la amplia transversalidad del plan, que involucra a quince ministerios, genere dispersión competencial si no se garantiza una coordinación real y efectiva. En este sentido, CEOE plantea reforzar la medición del impacto económico y social de las políticas turísticas —no solo el ambiental— y reclama que las empresas tengan un papel activo en los mecanismos de seguimiento y evaluación del plan.

La Estrategia España Turismo 2030 se alinea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Pacto Verde Europeo y el Itinerario de Transición para el Turismo de la Unión Europea, reforzando el papel de España en la definición de los estándares internacionales en materia de sostenibilidad. El objetivo es que el país mantenga su liderazgo turístico “no solo en cifras, sino en valores y calidad”, según subrayó el ministro Hereu. En 2024, España recibió casi 94 millones de turistas internacionales y alcanzó un gasto récord de 126.000 millones, consolidándose como uno de los principales destinos del mundo. Con esta Estrategia, el Gobierno busca que ese liderazgo se sustente también en la responsabilidad, el equilibrio y las oportunidades para todos.