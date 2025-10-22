Norwegian estrena la ruta Barcelona-Rovaniemi y ofrece más de 50 conexiones al norte de Europa desde España

La aerolínea Norwegian anunció este miércoles que ha reforzado su oferta invernal en España con más de 50 rutas directas desde ocho aeropuertos españoles hacia seis países del norte de Europa. La aerolínea consolida su presencia en España con rutas directas desde ocho aeropuertos españoles hacia Dinamarca, Finlandia, Alemania, Letonia, Noruega y Suecia, ofreciendo la oportunidad de vivir el invierno con mercados navideños, auroras boreales, spas escandinavos y paisajes cubiertos de nieve.

La principal novedad de la temporada es la inauguración de una nueva ruta directa Barcelona-Rovaniemi (Finlandia), la ciudad conocida como el hogar de Papá Noel. Esta conexión comenzará a operar el 3 de diciembre de este año hasta mediados de febrero, con dos frecuencias semanales (miércoles y sábados). Además de la nueva ruta a Rovaniemi, la aerolínea ha integrado a su filial regional Wideroe, facilitando que los viajeros españoles puedan acceder de forma más cómoda a los destinos más remotos de Escandinavia mediante conexiones con escala, optimizando el tiempo de viaje.

Norwegian mantendrá conexiones a las principales capitales escandinavas, destacando las rutas a Estocolmo, Gotemburgo y Helsinki desde aeropuertos como Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Tenerife. La aerolínea también continuará con rutas populares como Málaga-Múnich, que ha tenido buena acogida, y mantendrá la conexión Alicante-Riga hasta el 22 de noviembre.

La oferta de Norwegian busca atraer a los viajeros interesados en la cultura, los mercados navideños, las auroras boreales y los deportes de invierno, conectando destinos de esquí como Hemsedal o Trysil desde Oslo, y enclaves de nieve como Bergen y Stavanger, con salida desde Alicante, Gran Canaria, Málaga y Tenerife.

