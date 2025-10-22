Juanma Lorente, abogado laboralista: "El permiso por lactancia son días hábiles, no naturales"

El permiso por lactancia es uno de los derechos más importantes para madres y padres trabajadores tras la llegada de un hijo. Se trata de un tiempo legalmente reconocido para facilitar el cuidado del bebé durante sus primeros meses de vida, concretamente hasta que el menor cumple 9 meses. Aunque su nombre puede llevar a confusión, no es exclusivo para la madre: ambos progenitores pueden solicitarlo si cumplen ciertos requisitos, y puede disfrutarse de diferentes formas.

Tradicionalmente, este permiso se ha utilizado como una hora de ausencia diaria del trabajo, que puede tomarse al principio, al final o repartida durante la jornada laboral. Sin embargo, la normativa permite otras modalidades de disfrute, como la acumulación en jornadas completas, una opción cada vez más popular pero aún poco comprendida por los trabajadores… y también por muchas empresas.

El problema es que muchas empresas informan mal a sus empleados sobre cómo se calcula este permiso, y en especial, sobre cuántos días corresponden si se opta por la modalidad acumulada. Una práctica común es contar los días de permiso como naturales en lugar de hábiles, lo cual reduce injustamente el número de jornadas completas que puede disfrutar el trabajador. Esta interpretación errónea, ya sea por desconocimiento o por interés, confunde a los empleados y vulnera su derecho a conciliar adecuadamente.

Juanma Lorente aclara

El abogado Juanma Lorente, especializado en derecho laboral, explica con claridad este tema en uno de sus vídeos de TikTok, donde aclara una duda que afecta a miles de trabajadores: “El permiso por lactancia no se cuenta en días naturales, sino en días hábiles”. Esta diferencia es clave, ya que los días naturales incluyen fines de semana y festivos, mientras que los hábiles solo se refieren a los días laborables, es decir, cuando realmente se trabaja.

Además, Lorente señala que desde hace relativamente poco, el permiso de lactancia puede disfrutarse de forma acumulada. Esto significa que en lugar de tomar una hora diaria, el trabajador puede juntar todas las horas correspondientes y disfrutarlas como días completos de permiso, algo que mejora la conciliación y facilita la organización familiar.

¿Cómo se calcula el permiso por lactancia acumulado?

Para hacer el cálculo correcto, Juanma Lorente explica que lo primero es determinar cuántos días laborales hay entre el final del permiso de maternidad o paternidad y el día en que el bebé cumple 9 meses. En la mayoría de los casos, este periodo abarca unos 112 o 113 días hábiles, aunque puede variar según el calendario laboral del año y la comunidad autónoma.

Después, hay que contabilizar una hora de lactancia por cada uno de esos días laborales. Por ejemplo, si hay 113 días hábiles, se tendrían 113 horas de lactancia acumuladas. Para transformarlas en jornadas completas de permiso, hay que dividir esas horas entre las horas que trabaja el empleado cada día. Si se trabaja 8 horas al día, el resultado será alrededor de 14 o 15 días hábiles de permiso acumulado. Si se trabaja menos horas al día, el número de días será mayor.

Este permiso, según el abogado, suele disfrutarse una vez finaliza la baja por maternidad o paternidad, aunque es necesario notificar a la empresa con antelación la intención de utilizarlo y la modalidad elegida (diaria o acumulada). También recuerda que algunas empresas tienen convenios colectivos que regulan esta materia y pueden incluso mejorar las condiciones mínimas establecidas por ley.

Es importante saber que la empresa no puede negarse al disfrute del permiso por lactancia acumulada, aunque sí puede negociar la forma en que se organiza para no afectar al funcionamiento del negocio, siempre con criterios razonables. Negar el derecho por completo o restar días usando cálculos erróneos puede considerarse una vulneración de derechos laborales.