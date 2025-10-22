Javier Morant, autónomo: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó una propuesta para reducir la jornada laboral máxima legal en España a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, como parte de su objetivo de mejorar la conciliación laboral y combatir la precariedad. Esta medida, aplaudida por sindicatos y algunos sectores del empleo asalariado, ha generado un amplio debate sobre su aplicabilidad en distintos entornos laborales, especialmente en aquellos donde el control del horario es complejo o directamente imposible.

Para los trabajadores autónomos, esta propuesta resulta difícil de aplicar en la práctica. A diferencia de los asalariados, los autónomos no tienen un horario fijo ni una estructura jerárquica que les permita delegar tareas o desconectarse a una hora concreta. Su jornada depende del volumen de trabajo, la demanda del cliente, la necesidad de ingresos y, muchas veces, de su propia ambición profesional. En este sentido, muchos de ellos ven con escepticismo una normativa que, aunque bien intencionada, se percibe alejada de su realidad diaria.

14 horas diarias de trabajo

Uno de los casos que ha llamado más la atención en redes sociales es el del joven Javier Morant, un autónomo de 21 años que ha compartido en TikTok (@morantttttt) un vídeo mostrando cómo es un día completo trabajando con él. El clip comienza con una frase tan irónica como contundente: “Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo se pueden trabajar 37 a la semana.”

Según relata Morant en su vídeo, su jornada arranca a las siete de la mañana en una oficina, donde empieza gestionando correos electrónicos, resolviendo incidencias con proveedores y cerrando contratos pendientes. Todo ello mientras mantiene reuniones virtuales y se prepara para una presentación clave.

Tras una breve pausa para el almuerzo, el joven se traslada a un centro educativo donde coordina un curso. Ya avanzada la tarde, se encarga de revisar su propio negocio, supervisar su operativa y atender cuestiones administrativas. Y cuando la mayoría estaría cerrando el día, Morant todavía tiene energía para entrenar a un equipo de fútbol.

El vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios, ha abierto un debate sobre los límites de la jornada laboral y la capacidad real de muchos jóvenes para adaptarse a las nuevas medidas. Mientras que la normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo busca proteger al trabajador y favorecer la calidad de vida, casos como el de Javier Morant ilustran una realidad mucho más compleja, en la que muchos jóvenes y autónomos combinan varios empleos o proyectos para poder salir adelante.

Comentarios

Los comentarios en el vídeo reflejan la polarización del debate: algunos critican la romantización de la precariedad laboral y abogan por trabajar menos y vivir más, lanzando mensajes como “la gente exitosa no trabaja 14 horas, trabaja solo lo necesario” o “los demás queremos vivir y no ser esclavos del trabajo.” Otros, en cambio, elogian el esfuerzo de Morant, valorando su compromiso y determinación con frases como “Bravo por tu esfuerzo” o “Eres libre de trabajar el tiempo que quieras.”