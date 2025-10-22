Indra notifica a la CNMC la toma de control de Hispasat y su filial militar Hisdesat

Indra ha comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la toma de control del operador de satélites Hispasat y de su rama militar, Hisdesat, según consta en los registros del regulador. La notificación, presentada el pasado 17 de octubre, marca el inicio de la primera fase de análisis de la operación, durante la cual la CNMC dispone de un plazo de un mes para emitir su dictamen.

Si el organismo considerase necesario un examen más detallado, la operación pasaría a una segunda fase, que podría extenderse entre tres y cuatro meses. Sin embargo, en Indra confían en que el regulador autorizará la transacción en la primera fase, tal y como sugirió su presidente, Ángel Escribano, durante su intervención la semana pasada en un evento púbico. “El cierre de la compra se producirá este mes de noviembre”, aseguró Escribano, en referencia a la adquisición del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros.

El directivo explicó que la operación ha requerido autorizaciones en más de una decena de países, un proceso que calificó de “laborioso”. En cuanto a la futura estructura de gobierno de Hispasat, Escribano señaló que la composición del consejo de administración “no es una preocupación inmediata” y que se abordará “más adelante”. “Creo que Hispasat está muy bien gestionada”, subrayó, en presencia del consejero delegado del operador, Miguel Ángel Panduro, y de otros representantes del sector.

Control sobre la rama militar Hisdesat

La adquisición de Hispasat supone también para Indra la toma de control de Hisdesat, la filial dedicada a satélites de defensa y comunicaciones seguras. Actualmente, el capital de Hisdesat se reparte entre Hispasat (43%), el Ministerio de Defensa a través de Isdefe (30%), Airbus (15%), Indra (7%) y Sener (5%).

Para alcanzar la mayoría, Isdefe transferirá un 0,1% adicional a Indra, lo que permitirá a la compañía alcanzar una participación del 50,1% una vez se formalice la compra de Hispasat.

El Gobierno, por su parte, ha respaldado el desarrollo de las capacidades espaciales españolas mediante la concesión de un préstamo de 1.011,9 millones de euros a tipo 0% para financiar el programa PAZ 2, que contempla el lanzamiento de dos nuevos satélites de observación de la Tierra. Estos sustituirán al actual PAZ 1, operativo desde 2018 y con vida útil prevista hasta finales de la década.

A esta financiación se suman otros 6.582 millones de euros en préstamos sin interés concedidos a Indra para programas de modernización militar, reforzando así su papel estratégico en el ámbito de la defensa y la tecnología aeroespacial.