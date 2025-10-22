Indra negocia con Rheinmetall una alianza para fabricar blindados: "Juntos avanzamos en el objetivo de dotar a Europa de autonomía estratégica en materia de defensa"

La multinacional española de defensa Indra está explorando alianzas con el grupo alemán Rheinmetall –que tiene una fábrica de munición en Trubia (Oviedo)– para "profundizar en la colaboración en diversos proyectos, en especial los relacionados con plataformas terrestres", es decir, vehículos blindados de combate como los que la compañía española quiere fabricar en su futura planta de El Tallerón, en Gijón.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, informó en sus redes sociales del encuentro con la cúpula de Rheinmetall, celebrado en Düsseldorf (Alemania). Escribano agradeció al presidente de la compañía germana, Armin Papperger, una "constructiva jornada de trabajo". "Juntos avanzamos en el objetivo de dotar a Europa de autonomía estratégica en materia de defensa y soberanía tecnológica", afirmó el presidente de Indra.

La reunión se enmarca en la estrategia de la cotizada española de sondear alianzas con otros grupos de defensa de países vecinos para potenciar la fabricación de blindados con patentes europeas y reducir la dependencia que tiene la industria militar del Viejo Continente de potencias extracomunitarias como Estados Unidos.

De hecho, el pasado mayo Indra y Rheinmetall ya firmaron un Memorando de Entendimiento para acordar proyectos conjuntos sobre blindados para el Ejército.

Para llevar a cabo sus planes, Indra acaba de recibir un extraordinario empuje público: la preasignación de 6.580 millones de euros en créditos del Ministerio de Industria a un 0% de interés.

Otra pata de la hoja de ruta de Indra para convertirse en la punta de lanza de la industria militar española es su fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa madrileña de ingeniería de defensa presidida por Javier Escribano, hermano de Ángel.

En este contexto, Javier Escribano aseguró ayer que la operación "no será una venta ni una absorción, sino una fusión". El presidente de EM&E precisó a "El Periódico", del mismo grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, que esa fusión estará hecha "antes de que acabe el año".

El ejecutivo lo afirmó durante una demostración de las capacidades militares de su empresa. Escribano puso voz a lo que hasta ahora venía diciéndose por fuentes más o menos anónimas del sector, pero lo hizo recalcando que la operación no es una venta, "sino un intercambio de acciones".

Para ello, explicó, trabajan cuatro bancos internacionales ("los mejores del mundo", afirmó) en el cálculo de valores de cada una de las partes: Goldman Sachs y Morgan Stanley, para Indra; JP Morgan y Santander, para EM&E. "En cuanto los bancos hablen entre ellos y lleguen a un acuerdo, nosotros ya aquí afinaremos el pacto", señaló Escribano, quien calcula que la integración industrial posterior a la fusión "no llevará más de un año".

El presidente de EM&E también aseguró que se trata de "una operación para sumar capacidades industriales" que no costará empleos en su firma, pues apenas hay duplicidades entre la fabricación de torretas autónomas para blindados y barcos y robots para el campo de batalla que lleva a cabo Escribano, y los radares y sistemas de comunicación y gestión de datos que integra Indra.