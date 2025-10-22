Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas

El grupo catalán Mecalux se quedará con la sede de Duro Felguera en Gijón por 13,6 millones

La operación forma parte del plan de reestructuración de la centenaria compañía asturiana para evitar el concurso de acreedores

La sede de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

La sede de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

Pablo Castaño

Oviedo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una sociedad del grupo catalán Mecalux, compañía de soluciones de almacenaje propietaria de la empresa gijonesa Esmena, se quedará con la actual sede central de la compañía cotizada Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Pagará 13,6 millones por el edificio, con tres plantas, sótano y garaje.

El grupo Mecalux, propiedad de la familia catalana Carrillo, abordará esta operación a través de la sociedad Lutsa, que tiene sede en Barcelona, está administrada por Gregorio Carrillo Lostao y se dedica al alquiler de bienes inmuebles.

La compraventa del edificio está pendiente de que se cierre el plan de reestructuración presentado ayer por la compañía de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera para evitar el precipicio del concurso de acreedores. Duro Felguera dejará la sede de Gijón y se trasladará a Langreo, donde tiene los orígenes esta sociedad centenaria. En concreto, las oficinas centrales del grupo se instalarán en el edificio propiedad del Principado de Asturias denominado Incuv@tic 2, en la Ciudad Tecnológica de Valnalón, que ocupa los terrenos de la antigua fábrica siderúrgica de Duro en La Felguera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Bajar las pensiones a toda costa
  2. La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
  3. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  4. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  5. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  6. Tiene paro cero y sueldos de hasta 70.000 euros: la carrera científica más ignorada en España
  7. Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
  8. La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra

Estas son las multas que te pueden poner por utilizar mal los warning del coche

Estas son las multas que te pueden poner por utilizar mal los warning del coche

Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia: "Es importante que el sistema de financiación autonómico se desbloquee"

Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia: "Es importante que el sistema de financiación autonómico se desbloquee"

Teresa Garcia-Milà, la jugadora número 12 del Olympiacos

Teresa Garcia-Milà, la jugadora número 12 del Olympiacos

Los Comuns presionan al Govern de Illa para que la comisaría de Via Laietana sea un memorial sin policía

Los Comuns presionan al Govern de Illa para que la comisaría de Via Laietana sea un memorial sin policía

Champions League: Athletic - Qarabag, en directo

Champions League: Athletic - Qarabag, en directo

Descubierto que la vacuna contra el covid genera una respuesta inmunitaria

Descubierto que la vacuna contra el covid genera una respuesta inmunitaria

Isabel Preysler presenta las apasionadas cartas de amor de Vargas Llosa

Isabel Preysler presenta las apasionadas cartas de amor de Vargas Llosa

La presidenta del Louvre reconoce que se tardó en detectar la llegada de los ladrones: "Se nos ha infligido una herida inmensa"

La presidenta del Louvre reconoce que se tardó en detectar la llegada de los ladrones: "Se nos ha infligido una herida inmensa"