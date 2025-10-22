El Gobierno vasco afirma que la operación de Talgo "va en dirección correcta"

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël d'Anjou, ha avanzado que se están dando pasos "en la dirección correcta" en la operación que dará lugar a la entrada del consorcio vasco, liderado por Sidenor, en Talgo. Las declaraciones se han producido en una entrevista concedida por D'Anjou a Onda Vasca, y recogida por 'Europa Press'. Adicionalmente, el consejero ha afirmado que confía en tener, de aquí a final de año, noticias "positivas" acerca de la operación.

Por tanto, la conclusión que se desprende de las declaraciones de D'Anjou es que la operación, en la que además de Sidenor participan el propio Gobierno vasco, BBK y Vital, previsiblemente llegará a buen puerto. Sin embargo, también ha reconocido que resulta "difícil dar noticias frescas al respecto", además de que ha surgido una "complejidad a nivel técnico mayor de la pensada, que poco a poco va dando pasos".

Sin embargo, a pesar de los obstáculos presentes en el camino, el consejero ha reiterado el buen curso del proceso, del que se espera que de aquí a final de año provengan noticias "positivas", a causa de la consecución de pasos en la dirección "correcta". Por otro lado, con relación a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y a las exigencias de que rompa sus contratos en Israel, el consejero ha recordado que el Gobierno vasco tiene, a través de Finkatuz, el 3% de las acciones, "es decir, el 97% está en resto de manos, entre ellos en parte de los propios trabajadores de la empresa".

De esta manera, el Gobierno vasco ha remarcado que únicamente cuenta "con una participación minoritaria" en la constructora, y que, por tanto, no ostenta ningún asiento en el consejo de CAF. "Nuestro modelo no es el de participar en la gestión de las empresas", ha subrayado, para recordar, en relación al contrato del tranvía de Jerusalén, que la empresa "tomó la decisión de invertir en Israel cuando la situación era totalmente distinta".

Por último, Noël d'Anjou ha insistido en que es "una empresa privada donde se toman decisiones" y la firma se manifestó "claramente" hace unas semanas en base a las consultas que ha realizado "a nivel de expertos". "Hasta ahí podemos entrar", ha concluido.