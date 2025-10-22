El PP y Vox tumban en Extremadura una propuesta del PSOE para la condonación de la deuda

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha criticado que el PP y Vox «hayan vuelto a dar la espalda a Extremadura» al rechazar en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura una propuesta del PSOE para que la región se acoja a la condonación de la deuda ofrecida por el Gobierno de España a las comunidades autónomas.

«La señora Guardiola prefiere obedecer las órdenes de Feijóo antes que defender a su tierra», ha lamentado Amado. El portavoz de Hacienda del PSOE ha recordado que la propuesta del Gobierno de España supondría una reducción de 1.718 millones de euros de la deuda extremeña, lo que convertiría a la comunidad en la cuarta de España con mayor reducción porcentual.

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado. / PSOE de Extremadura

700 millones menos en intereses

«Cada extremeño se ahorraría 1.506 euros y la región evitaría pagar 700 millones en intereses. Pero a la señora Guardiola le parece poco. Prefiere hacer oposición a Pedro Sánchez antes que gobernar para su gente», ha denunciado Amado.

El socialista ha defendido que la condonación de la deuda es una medida «justa y solidaria» que beneficia a todas las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el PP, que según sus datos serían «las más beneficiadas»: Andalucía es la comunidad que más deuda ve condonada en términos absolutos; Canarias, la que más en porcentaje. «El bulo territorial se desmonta solo», apunta sobre ese supuesto privilegio a Cataluña que denuncia el PP.

Lucía Feijoo Viera

La postura de la Junta

Frente a esta posición, desde el Ejecutivo autonómico se defiende una visión completamente opuesta. El secretario general de Presupuestos y Financiación, Luis Alfonso Hernández Carrón, también se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas del diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, que si bien se ha mostrado de acuerdo en que esta no es la solución a los problemas de infrafinanciación de las comunidades autonómas, tampoco considera que sea una medida negativa o perjudicial para Extremadura.

En respuesta, Hernández Carrón ha recalcado que no se trata de perdonar ni eliminar deuda, sino de trasladarla al conjunto de los españoles, haciendo que comunidades como Extremadura acaben pagando parte de la deuda generada por otras.

El secretario general de Presupuestos y Financiación, Luis Alfonso Hernández Carrón. / ASAMBLEAEX.ES

68 euros por extremeño

Según los cálculos preliminares de la Consejería de Hacienda, esta operación supondría para los extremeños un coste añadido de 68 euros por habitante, lo que equivale a 68 millones de euros más de endeudamiento para la región. "No podemos aceptar una medida que penaliza a quienes han gestionado con responsabilidad y premia a quienes han acumulado más deuda", ha señalado Carrón.

El secretario general ha insistido en que el Gobierno de María Guardiola mantiene una posición firme y coherente con la que ya expresó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Extremadura fue una de las pocas comunidades que no avaló el acuerdo en el que se basa el anteproyecto de ley.

La Junta considera que el texto nace de un proceso "sin consenso y con evidentes irregularidades formales", ya que no contó con el quórum necesario y responde, según su criterio, a un "intercambio político" para sostener mayorías parlamentarias. "Defenderemos siempre los intereses de Extremadura y de los extremeños frente a decisiones injustas y partidistas que solo buscan contentar a unos pocos", ha remarcado Carrón.

Vox, también en contra

En términos similares se ha expresado el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas, que ha considerado la condonación de la deuda el "pago político" de Pedro Sánchez a sus socios independentistas y una medida contraria a los intereses de los extremeños. Arrobas sostiene que la deuda "ni se perdona ni desaparece", sino que se transfiere al conjunto de los españoles, lo que supondrá un coste adicional para Extremadura.

La formación critica que la operación beneficie especialmente a Cataluña, a la que acusan de haber despilfarrado fondos públicos en "propaganda separatista", mientras regiones como Extremadura deberán asumir parte de esa carga. "Por cada euro que se les condona a ellos, saldrá otro del bolsillo de los extremeños", advierte tras calificar la la propuesta de "injusta y desigual".