BonÀrea crece en Épila: el macrocomplejo agroalimentario ya trabaja al 25% y supera los 200 empleados

El macrocentro agroalimentario de BonÀrea en Épila (Zaragoza) se consolida como uno de los principales polos productivos del sector alimentario en España. El complejo opera al 25% de su capacidad con más de 200 trabajadores y ya abastece a 130 tiendas con su almacén robotizado, un desarrollo que se ha alcanzado tras ejecutarse inversiones por valor de 223 millones de euros, el 56% del presupuesto total del proyecto. Las obras, iniciadas en 2019, avanzan según el calendario previsto.

El grupo catalán abrió este martes las puertas de su nueva plataforma logística e industrial a los medios de comunicación para mostrar su estado actual. Cuando alcance su pleno rendimiento, entre 2029 y 2030, se espera que genere hasta 4.000 empleos directos. El gran salto laboral se producirá con la puesta en marcha de los mataderos cárnicos de cerdos, rumiantes, pollos y pavos, junto con sus respectivas naves de elaboración, aunque desde la empresa no precisan por ahora los plazos para el lanzamiento de estas instalaciones.

Construidos diez de las 42 naves e instalaciones

El complejo zaragozano de BonÀrea, que abarca 180 hectáreas, cuenta con gran parte de sus infraestructuras básicas finalizadas, incluyendo la galería subterránea, la urbanización, las balsas de agua, la planta potabilizadora y la depuradora. También están operativas una gran planta logística de 108.000 metros cuadrados —la mayor edificación del proyecto—, las naves de frutos secos y líquidos, el lavadero de cajas, los talleres, la gasolinera y la planta de hormigonado. Todas estas instalaciones representan el 25% de la capacidad total del complejo.

Hasta la fecha, se han construido diez de los 42 edificios previstos. Entre las instalaciones pendientes están cuatro mataderos, cuatro naves de productos elaborados, tres de subproductos, tres de congelados, una de jamones y otras destinadas a quesos, frutas y verduras, abonos y semillas, pan y postres, además de infraestructuras técnicas como una planta de pirólisis de residuos, un helipuerto, talleres de vehículos o una subestación eléctrica.

La inversión prevista en Épila para el próximo año es de 27 millones, lo que incluye avances en la nave de líquidos y la puesta en marcha de la construcción de la nave de comida para mascotas, así como otros proyectos como la apertura de una tienda de conveniencia junto a la gasolinera. En paralelo, la compañía espera incorporar más de 40 trabajadores.

El almacén robotizado abastece ya a 130 tiendas

La nave logística, uno de los núcleos del complejo, comenzó a operar en 2022 en formato cross-docking (distribución inmediata) y en 2025 ha ampliado su actividad con un almacén robotizado para la clasificación y expedición directa de productos. Este cuenta con 16 pasillos de estanterías automáticas (ocho para productos secos y ocho para frescos), organizados en 32 niveles. Con 12 metros de altura y 85 de longitud, este sistema de shuttle —en la terminología logística— puede almacenar hasta 320.000 cajas de plástico reutilizables, el envase estándar de la cadena logística de BonÀrea.

Actualmente, el almacén automatizado puede abastecer a unas 250 tiendas, lo que representa el 25% de su capacidad total, proyectada para atender 1.000 tiendas a pleno rendimiento.Ahora distribuye productos a 130 de las 604 tiendas de BonÀrea, ubicadas en Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia. Para finales de 2025, se prevé llegar a 144 establecimientos, incorporando los 14 de Castellón.

La planta logística, que cuenta hoy con 90 trabajadores, se completa con un área de congelado (-22 grados) de 6.000 metros cuadrados de superficie y capacidad para 2.500 palés de productos centrados en el canal horeca (hostelería). A ello se suma un espacio de selección y preparación de pedidos (picking) para los productos de fabricantes externos de BonÀrea, con 1.300 referencias y capacidad de hasta 90.000 cajas.

Obras de la nave de 'pet food'

Entre las principales novedades figura el inicio, antes de que termine el año, de las obras de la planta de alimentación para mascotas (pet food). “Es un proyecto que ya tiene licencia de obras”, detalló Javier Jiménez, director de obras de la empresa. Estará en funcionamiento en dos años, a finales de 2027, con dos líneas capaces de producir 160 toneladas diarias de pienso.

El siguiente gran paso llegará en primavera de 2026, cuando entre en funcionamiento la nave de líquidos con una plantilla inicial de 20 trabajadores. Comenzará en el mes de abril de una línea de envasado de leches básicas (entera, desnatada y semidesnatada), con capacidad para 10 millones de litros al año.

Esta producción se trasladará a la nave logística por medio de una cinta transportadora instalada en la galería subterránea de 3,4 kilómetros que recorre todo el complejo, siendo la primera vez que se utilizará este sistema, uno de los elementos distintivos del proyecto.

Nueva cafetería y siete cargadores para coches y camiones

También en 2026, la nave de líquidos se prevé que incorpore una línea de agua embotellada con una capacidad de 20 millones de litros al año. En 2027, comenzará el envasado de vinos y aceites, y en 2028, el de zumos y bebidas vegetales.

La nave de frutos secos, otra de las áreas ya están operativas, funciona a la mitad de su capacidad con una veintena de trabajadores. La planta, de 15.000 metros cuadrados, concentra su producción en el procesado de almendras (descascarillar y repelar), con capacidad para millón de kilos al año, además de contar con líneas de tostado y envasado de producto. La actividad se va a ir ampliando con nuevos procesos de fritura, chocolateado y, posiblemente, cócteles.

Además, la empresa pondrá en marcha una cafetería y una tienda de conveniencia junto a la gasolinera, así como siete cargadores ultrarrápidos de 100 kilovatios —cinco para coches y dos para camiones— en colaboración con BP e Iberdrola.