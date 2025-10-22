Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia: "Es importante que el sistema de financiación autonómico se desbloquee"

"Es importante que el sistema de financiación autonómico se desbloquee". Y es importante no solo para Catalunya, "todas las comunidades autónomas de España están actualmente con un modelo de financiación que no es eficiente y que no es suficiente", según ha explicado la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, durante el #afterwork organizado por EL PERIÓDICO este martes en Casa SEAT, en Barcelona.

En conversación con Albert Sáez, director del diario y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, la economista ha argumentado que en los últimos años han cambiado muchas cosas, sobre todo la demografía, y se han hecho más evidentes las necesidades de gasto de cada territorio. El modelo que se aplica -ha recordado- es del 2009 y cada cinco años se debería haber revisado. "Al final, las comunidades autónomas tienen responsabilidades en educación y sanidad, que son los servicios públicos más importantes en cuanto a equidad; una educación pública y una sanidad de calidad es lo que equipara más a la gente en derechos".

Los servicios transferidos han aumentado considerablemente la necesidad de gasto, ha indicado Garcia-Milà, y no ha sido compensado con un incremento en los ingresos. Esto se traduce en "un desequilibrio vertical colectivo entre el Estado y las comunidades autónomas". A lo que se le suma "el problema de distribución entre comunidades autónomas, donde hay que conseguir que aquellas que están bien financiadas no pierdan, porque si no no se podrá llegar a un acuerdo, y que las que estén peor financiadas suban de nivel".

Albert Sáez y Teresa Garcia-Milà, en el acto de este martes en Casa Seat / ELISENDA PONS

La primera presidenta del Cercle d'Economia ha planteado también que la estructura fiscal debería pensarse para no desincentivar la actividad económica. "El sistema fiscal no debería poner dificultades a los que generan riqueza sino ayudar a los que no la pueden crear", ha afirmado.

España es "una de las economías europeas que más crece y de forma bastante sostenida". Ahora bien, según Garcia-Milà, "estamos creciendo mucho en producción pero también en población y, por tanto, el producto per cápita no se aproxima a los países más avanzados de Europa y, en ningún caso, a Estados Unidos". Por eso, una de las últimas iniciativas del Cercle gira alrededor de la mejora de la productividad y el impulso de la innovación. Aunque ha señalado que esta mejora de la productividad es "complicada". "El tamaño de nuestras empresas es una dificultad de nuestra economía" pero desde el Cercle "ponemos el acento en la productividad para conseguir una economía de más valor añadido que nos lleve a un mayor progreso económico y social".

Una oportunidad para Catalunya

Garcia-Milà ha considerado que, en este contexto, se abre una oportunidad para Catalunya, que destaca "por la creación de conocimiento, con un sistema de investigación avanzado y muy reconocido internacionalmente". El inconveniente es que esta investigación "no acaba de llegar al mercado". Falta traslación al mercado y también "mucha financiación", y en este aspecto cree que ayudaría mucho que los mercados de capitales estuviesen más integrados. "Una parte muy importante del ahorro europeo acaba financiando proyectos en Estados Unidos. No pasa nada porque haya movilidad pero ¿por qué todos nuestros ahorros tienen que acabar allí y sin posibilidades en Europa?".

Conseguir que el conocimiento llegue al mercado y más financiación permitiría, en su opinión, tener una economía con más valor añadido, con trabajos de más valor y mejor retribuidos. "Nuestro capital humano es bueno, tenemos talento, pero a veces no encuentra el trabajo adecuado y bien retribuido que le corresponde al nivel de talento que tenemos".

Con todo, un elemento clave para la economista es el de la prosperidad compartida, "que ahora está en boca de mucha gente, y en el que siempre he defendido que se hable más de prosperidad que de compartir". La presidenta del Cercle ha argumentado: "Cuanto más prosperemos, menos tendremos que compartir. Cuanto más gente esté trabajando en puestos de trabajo cualificados, menos necesidad habrá de que el bienestar social esté ayudando a aquellas personas que lo necesitan".

Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d'Economia, en el #afterwork de EL PERIÓDICO / Elisenda Pons

Si pudiera conseguir tres cosas de las diferentes administraciones, Teresa Garcia-Milà pediría analizar, valorar e invertir en toda la cadena educativa, desde la escuela infantil hasta el doctorado, sin olvidar la formación profesional, porque "el talento es fundamental" para la productividad y la competitividad. En segundo lugar, simplificación administrativa, "que se aplicaran la eficiencia que reclaman al resto de la sociedad". Y, finalmente, "mejores condiciones para que España pueda crecer con independencia tecnológica y científica".

Con un discurso riguroso y esperanzado ha recordado que desde el Cercle d'Economia "queremos incidir en Europa". "Las propuestas que hacemos, muchas veces, son propuestas para que Catalunya y España lleguen a ese nivel europeo en el que queremos estar".