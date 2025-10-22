Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas

Los accionistas minoritarios de Duro Felguera cargan contra el plan de reestructuración: "Es trocear la empresa a precios de derribo"

La Sindicatura de pequeños propietarios exige una "investigación judicial" a los inversores mexicanos

El vicepresidente de Duro Felguera, Jaime Isita, en una junta de accionistas.

El vicepresidente de Duro Felguera, Jaime Isita, en una junta de accionistas. / Juan Plaza

Yago González

Oviedo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Sindicatura de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera, que representa en torno al 8% del capital, ha denunciado el "maltrato" sufrido por "los accionistas minoritarios asturianos y españoles" en el contexto del plan de reestructuración aprobado por el consejo de administración de la compañía para evitar el concurso de acreedores, el cual contempla, entre otras medidas, reducir a la mitad el valor de los títulos, pasando de 0,05 a 0,025 euros.

"Quienes hemos padecido los peores momentos no merecemos el troceo de la empresa a precios de derribo, en favor de una empresa participada por el Estado", ha criticado el presidente del SAM, Eduardo Breña, en un comunicado.

A su juicio, "la enorme dilución que va a conllevar para los accionistas minoritarios la 'operación acordeón' (esto es, la reducción y posterior ampliación de capital) es la culminación de la gestión padecida desde la entrada de los socios", la cual "debería ser objeto de investigación judicial".

"Es inadmisible e indefendible lo que pretenden los socios y los que han sido engañados se autoengañen pensando que tiene sentido que se emitan 400 millones de acciones a cambio de un préstamo de 10 millones de euros", ha criticado Breña en alusión a la inyección de capital que, según prevé el plan de Duro, acometerá el grupo Prodi una vez se realice la devaluación de títulos y la salida del accionariado de Mota-Engil México.

"Es una vergüenza lo que se ha permitido con la sociedad cotizada decana de la Bolsa, un símbolo de nuestro poder industrial. Hemos tratado de evitar lo ocurrido y manifestamos claramente que los socios no merecen nuestra confianza. Los responsables de lo ocurrido deben responder y quienes han permanecido inmóviles no pueden lamentarse ahora", ha criticado Breña.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Bajar las pensiones a toda costa
  2. La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
  3. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  4. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  5. Tiene paro cero y sueldos de hasta 70.000 euros: la carrera científica más ignorada en España
  6. Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
  7. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  8. La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra

Exclusiva | Los intereses comerciales (y no sentimentales) de Antonio Banderas para elegir la ubicación de la boda de su hija

Exclusiva | Los intereses comerciales (y no sentimentales) de Antonio Banderas para elegir la ubicación de la boda de su hija

Niño Becerra tajante con la situación de la economía española: "El coste de la vivienda resulta inasumible para una parte importante de los jóvenes y las clases medias, la precariedad laboral persiste"

Niño Becerra tajante con la situación de la economía española: "El coste de la vivienda resulta inasumible para una parte importante de los jóvenes y las clases medias, la precariedad laboral persiste"

José Elías, empresario multimillonario: "Si yo hoy quisiera irme de España, tendría que pagar 200 millones"

José Elías, empresario multimillonario: "Si yo hoy quisiera irme de España, tendría que pagar 200 millones"

Un tercio de los españoles van a gastar menos esta Navidad, que se prevé más hogareña

Un tercio de los españoles van a gastar menos esta Navidad, que se prevé más hogareña

El satélite español 'SpainSat NG II' supera todos los test y está preparado para su lanzamiento

El satélite español 'SpainSat NG II' supera todos los test y está preparado para su lanzamiento

Los vecinos de Martorell pagarán un 2,5% más tanto en la tasa de residuos como en el IBI

Los vecinos de Martorell pagarán un 2,5% más tanto en la tasa de residuos como en el IBI

La UAB presenta un nuevo coche autónomo entrenado en un campus virtual

La UAB presenta un nuevo coche autónomo entrenado en un campus virtual

Judit, cuarta expulsada de 'OT 2025': "Me costó adaptarme a las nuevas dinámicas y a tener cámaras por todas partes"

Judit, cuarta expulsada de 'OT 2025': "Me costó adaptarme a las nuevas dinámicas y a tener cámaras por todas partes"