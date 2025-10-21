Estas son las viviendas que desaparecerán a partir del año 2030

A día de hoy, en España muchas de las viviendas construidas se remontan a la época correspondiente al boom inmobiliario, es decir, entre el año 1997 y 2007. Es por ello que el inversor inmobiliario, Pau Antó, nos avisa de que muchos de estos inmuebles podrían desaparecer a partir del año 2030, según lo establecido en la ‘Directiva de Eficiencia Energética’, fechada en el 24 de abril de 2024.

Con esta medida, la Unión Europea se habría propuesto reducir el consumo energético a toda costa, estableciendo unos requisitos mínimos a cumplir por el mercado europeo de la vivienda. Como consecuencia de ello, a partir del 1 de enero de 2030, las viviendas que se quieran alquilar o vender deberán tener como mínimo el Certificado E. En el año 2033 será obligatorio que las viviendas posean el Certificado D. Y en 2040, se exigiría hasta el Certificado B.

Cómo funciona el sistema de certificación

Este sistema de certificación energética va desde la A hasta la G, siendo la A el más alto y G el mínimo, donde cada letra corresponde a una tipología distinta de vivienda, según criterios como el año de construcción o los materiales. Según el Informe sobre Eficiencia Energética de las Viviendas de España, aproximadamente el 81% de las viviendas españolas pertenecería a las certificaciones de clase E, F o G, y solo un 19% a la certificación de D o superior.

Aún así, lo más probable es que estas medidas se lleven a cabo poco a poco, y no directamente desde el primer día, debido a la falta de oferta de vivienda que posee España. Frente a esta situación, Antó afirma que tenemos dos opciones: paralizar nuestras inversiones por miedo o hacer uso de esa información como una ventaja competitiva.

Algunas especificaciones sobre la normativa

Con este anuncio de la Unión Europea, siempre surgen dudas acerca de cómo se llevarán a cabo las medidas, así como diferentes excepciones dentro del procedimiento:

Se debe resaltar que esta normativa sólo afectaría a los nuevos contratos de alquiler . Por tanto, si ya se tiene a un inquilino con un contrato previo firmado, este seguiría en vigor.

. Por tanto, si ya se tiene a un inquilino con un contrato previo firmado, este seguiría en vigor. Los gastos de reforma para mejorar la certificación de una vivienda a otra no serán demasiado elevados . Por ejemplo, mejorar el inmueble de la categoría G a E podría costar entre 3.000 y 8.000 €.

para mejorar la certificación de una vivienda a otra . Por ejemplo, mejorar el inmueble de la podría costar Los pisos antiguos que posean una certificación baja, no perderán valor . En este sentido, destacarán otros aspectos como la ubicación o la distribución .

. En este sentido, destacarán otros aspectos como la o la . En 5 años se establecería un período viable para la adaptación del piso a la normativa. En todo caso, sería aconsejable no espera hasta el último momento para realizar las mejoras.

El principal consejo de Pau Antó sería saber informarse adecuadamente de las distintas características de la normativa. Con ello, el experto hace hincapié en que los propietarios de viviendas todavía poseen tiempo para realizar todas las mejoras disponibles, pero deben ser conscientes de las exigencias de las instituciones europeas.