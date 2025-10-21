El precio del euríbor hoy, 21 de octubre: rebote en el valor de los tipos de interés

Hipotecas
El euríbor hace referencia al tipo de interés al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. Este indicador, actualizado cada mediodía, se emplea como referencia para establecer los tipos de interés en diversos productos financieros, incluyendo préstamos hipotecarios, así como créditos empresariales y productos de inversión.
Entre los efectos de esta cifra se encuentra su influencia en los costos de endeudamiento, tanto para individuos como para empresas, por lo que su constante seguimiento es esencial para inversionistas, prestamistas y prestatarios, quienes dependen de su evolución para tomar decisiones financieras informadas.
Valor del euríbor hoy, 21 de octubre
A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). Este año, el mes de enero cerró con una media de 2,525%, mientras que febrero lo hizo en un 2,407% de media; marzo, por su parte, con un 2,398%, mientras que abril hizo lo propio con un 2,143%; tanto mayo como junio terminaron con un 2,081%, julio con 2,079%, agosto lo hizo con 2,114% y, finalmente, septiembre con un 2,172%
El índice de hoy, 21 de cotubre de 2025, queda en 2,157% (+0,018), mientras que la media de septiembre hasta ahora se sitúa en 2,193% (+0,021).
Hipotecas y tipos de interés
Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436 del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%.
Así, pese a este efecto de recorte, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado y el actual. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2024 es de 0,498 puntos.
Futuro de los tipos de interés
Las opiniones divergen sobre cuántos recortes adicionales podría realizar el BCE en 2025. Algunos pronostican otro recorte hacia finales de año, pero todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.
