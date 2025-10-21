El paquete de 1 billón para Musk desata una batalla entre Tesla y sus accionistas

La batalla entre los grandes asesores de voto internacionales y el consejo de administración de Tesla se intensifica. Las dos principales firmas internacionales de “proxy advisors”, Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis, han recomendado a los accionistas rechazar el nuevo paquete salarial de 1 billón de dólares propuesto para Elon Musk, el hombre más rico del planeta.

El bonus, que se someterá a votación el próximo 6 de noviembre, contempa la entrega de 423 millones de acciones a lo largo de la próxima década. Es decir, que al precio actual de las acciones, esas participaciones equivaldrían aproximadamente a unos 140.000 o 150.000 millones de dólares, y no a mil millones. Por ello, la entrega de esas acciones a Musk está sometida a que la compañía alcance una valoración de 8,5 billones, más del doble de la capitalización actual de Nvidia.

Tesla has ambitious plans to drive transformational growth, which we believe will improve the future for humanity and create staggering amounts of shareholder value. In November, you will play an important role in making it a reality. — Tesla (@Tesla) September 22, 2025

El plan prioriza la recompensa por encima de la rencidión de cuentas

Sin embargo, lo que la compañía presenta como una recompensa por la visión y liderazgo de su fundador, os proxys lo ven como un exceso que pone en riesgo el equilibrio de gobierno corporativo. ISS fue la primera en alzar la voz. En un informe difundido la semana pasada, la firma calificó la compensación de “astronómica” y advirtió de que su diseño permitiría a Musk embolsarse miles de millones incluso sin cumplir completamente los objetivos fijados. También reprochó que el plan no incluya garantías de dedicación exclusiva al fabricante de vehículos eléctricos, dada su implicación en otros proyectos como SpaceX, Neuralink o xAI. “La estructura del acuerdo prioriza la recompensa sobre la rendición de cuentas y no protege adecuadamente los intereses de los accionistas”, concluyó ISS.

Glass Lewis se sumó este martes con una recomendación en la misma línea, alertando de una posible “dilución significativa” para los accionistas y criticando la falta de límites y transparencia en los términos del plan. La firma también se opuso a una votación consultiva sobre la posible participación de Tesla en el negocio de inteligencia artificial xAI, considerando que ese tipo de decisiones deberían quedar “plenamente en manos del consejo, no de los accionistas”.

Los argumentos de los proxy ignoran los votos anteriores de los accionistas

¿Y qué dice Tesla? Pues tal y como explicó en un comunicado publicado en X, califica las recomendaciones de “equivocadas”. Los argumentos inciden en que ambas firmas “ignoran los votos anteriores de los accionistas a favor de la compensación de Musk” y “los resultados financieros extraordinarios logrados bajo su liderazgo”. La presidenta del consejo, Robyn Denholm, defendió que Musk es un “talento único en una generación” y que retenerlo requiere “un esfuerzo más allá de lo que la mayoría de los humanos puede ofrecer”.

ISS and Glass Lewis have recommended against Tesla’s proposals time and time again since the 2018 CEO Performance Award was introduced.



It’s a good thing our shareholders ignored those recommendations otherwise they may have missed out on our market capitalization soaring by… — Tesla (@Tesla) October 20, 2025

Musk no recibiría salario ni bonus, sino que cobraría en acciones desbloqueadas al cumplir objetivos de rentabilidad, producción y expansión tecnológica, como el lanzamiento de robotaxis o robots impulsados por inteligencia artificial.

El nuevo plan actualiza el paquete de 2018

Sin embargo, para entender esta compensación multimillonaria, hay que retroceder en el tiempo. Concretamente, hasta 2018. Fue entonces cuando el consejo de administracion de Tesla aprobó un paquete de compensación para Elon Musk que incluía 304 millones de opciones sobre acciones, que al precio actual de los títulos de Tesla supone un pago de unos 98.000 millones de dólares.

Tanto ISS como Glas Lewis ya se posicionaron en contra y recomendaron a los votantes rechazar el acuerdo salarial y, finalmente, en 2024, un tribunal de Delaware anuló el paquete al considerar que el proceso de aprobación por parte de la junta fue defectuoso e injusto para los accionistas. Musk interpuso una apelación en marzo, argumentando que el juez de primera instancia cometió errores legales al anular la que ha sido la mayor retribución a un CEO en la historia corporativa de EEUU.

Aquel fallo llevó a Tesla a trasladar su sede legal a Texas y a constituir un comité especial para rediseñar la compensación. Ahora, la empresa busca evitar un nuevo revés, mientras se enfrenta a un descenso del 13% en las ventas del primer semestre y a una creciente competencia en el sector de la movilidad eléctrica y la inteligencia artificial.

El objetivo, como en 2018, es el mismo: “reconocer los logros de Elon y el extraordinario valor que ha aportado a Tesla y a nuestros accionistas”, tal y como expresaron Robyn Denholm y Kathleen Wilson-Thompson, integrantes del comité especial del consejo, en su momento. Además, recordaron que el empresario no ha recibido una compensación significativa en los últimos ocho años y "retener a Musk es más urgente que nunca"