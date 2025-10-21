Mediapro cierra una etapa con el adiós de Tatxo Benet

La planta 16 del icónico edificio de Mediapro no contará ya ni con Tatxo Benet ni con Jaume Roures, los históricos fundadores de la compañía, entre los ocupantes de sus imponentes despachos. Orient Hontai, el inversor chino del grupo audiovisual catalán, ha decidido relevar a Benet de su cargo de presidente y sustituirle por Sergio Oslé, como ha avanzado El Confidencial este martes.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Mediapro confirmará oficialmente el adiós de Tatxo Benet una vez el fundador de la compañía pueda dirigirse a los 6.000 empleados del grupo. La noticia se ha venido rumoreando en las últimas semanas, aunque en su momento se desmintió una y otra vez: “Está más fuerte que nunca”, decían en el grupo sobre el empresario ilerdense.

Según el citado medio, Orient Hontai, que rescató Mediapro en lo más duro de la crisis del covid-19, buscaba consejero ante el fin de contrato de Tatxo Benet el próximo 31 de diciembre. Benet trató de seguir como presidente y elegir a un consejero delegado próximo a él, pero no se ha salido con la suya y abandonará el cargo para que Sergio Oslé, ex consejero delegado de Telefónica España y presidente de Movistar+ sea el máximo ejecutivo del grupo catalán.

Oslé, nacido en Bilbao en 1975, es ingeniero de Telecomunicaciones y cercano a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. El anuncio por parte de la LFP esta primavera de que no renovaba el decisivo contrato de los derechos del fútbol con Mediapro golpeó a la compañía catalana y supuso un ERTE para 180 empleados, además de un empeoramiento en sus previsiones de negocio que quedó confirmado este verano cuando Moody’s rebajó a bono basura la calificación de la deuda de Mediapro.

Tatxo Benet, uno de los grandes ejecutivos de la economía catalana, ha perdido el cargo después de ver cómo el covid le arrinconó a él y Jaume Roures como indiscutibles propietarios del grupo. Orient Hontai entró en el capital de la compañía en 2018 comprando el 56% de sus acciones por 900 millones de euros. Tras un intento de sacar a bolsa la compañía, la eclosión de la pandemia cambió drásticamente esos planes y el inversor chino tuvo que inyectar otros 620 millones. Tras esta última operación, Roures y Benet se quedaron con sólo un 4% de los títulos.

Roures, cabeza visible del grupo, ya fue forzado a marcharse a finales de 2023, un movimiento que parecía impensable para quien fuera el más mediático de los tres fundadores de Mediapro (a ellos se les unía Gerard Romy, que abandonó la primera línea del grupo por sus problemas con la justicia americana en el caso FIFAgate). La salida de Roures y su sustitución por su histórico socio comportó una sonada ruptura de las relaciones personales entre ambos, a la que ha seguido la demanda que Mediapro presentó a Roures por apropiación indebida este verano, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

La salida de Tatxo Benet cierra definitivamente la etapa de los fundadores de Mediapro, que arrancaron la compañía en 1994 y la habían convertido en un grupo de más de 6.000 empleados con tres grandes áreas de negocio: la producción de contenido audiovisual, los derechos deportivos y el alquiler de todo tipo de material relacionado con la industria.