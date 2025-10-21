Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Banca

Kutxabank lanza una campaña para jóvenes con vuelos gratis y recompensas por nómina

Ofrece a sus clientes jóvenes un vuelo a Europa gratis con la contratación de una cuenta y una tarjeta

Oficina de Kutxabank

Oficina de Kutxabank / KUTXABANK

Pablo Gallén

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Kutxabank ha puesto en marcha una nueva iniciativa dentro de su estrategia de crecimiento en el segmento joven. La entidad ofrece a los nuevos clientes que contraten online una cuenta, una tarjeta sin comisiones y Bizum un vuelo de ida y vuelta a un destino europeo.

Además, la campaña incentiva la domiciliación de nuevas nóminas con bonificaciones económicas o bonos de compra, y potencia el uso de la Tarjeta Korner, también libre de comisiones.

Bonificaciones por nómina

  • Nómina desde 1.800 € mensuales:
  • Abono directo de 400 € netos en cuenta, o
  • Bono de 600 € para compras en KutxabankStore, con opciones como relojes Garmin, Apple Watch, smartphones Samsung, consolas PS5 o bicicletas Orbea.
  • Nómina desde 800 € mensuales:
  • Abono directo de 200 €, o
  • Bono de 300 € en el marketplace de la entidad.

La campaña, bajo el lema “Crécete”, estará activa hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los vuelos disponibles. Todos los productos pueden contratarse online, a través de la App Kutxabank o la banca digital.

Tarjeta Korner: sin comisiones dentro y fuera de España

La Tarjeta Korner constituye el eje central de la propuesta joven del banco. Se trata de una tarjeta de débito (para clientes entre 12 y 30 años) o dual/crédito (para clientes entre 18 y 30 años) que elimina todas las comisiones:

  • Sin coste de emisión ni mantenimiento.
  • Sin recargos por cambio de divisa.
  • Retiradas gratuitas e ilimitadas en cajeros internacionales (aunque podrían aplicarse comisiones del banco propietario del cajero).
  • En España, los cinco primeros reintegros mensuales en cajeros de cualquier entidad son gratis. A partir de ahí, no habrá comisión en cajeros de Kutxabank.
  • Si el viaje se paga con la tarjeta Dual, incluye seguro de accidentes y asistencia gratuita en viaje.

Kutxabank Korner: la propuesta global para jóvenes

La estrategia Korner de Kutxabank está diseñada para jóvenes de 18 a 30 años y combina productos financieros 100% digitales con ventajas exclusivas:

  • Cuentas y tarjetas sin comisiones, con opciones de personalización y seguros incluidos.
  • Hipoteca Joven, con bonificaciones y acceso a programas de avales que cubren hasta el 100% del valor de la primera vivienda.
  • Financiación flexible para coche, estudios, viajes o tecnología.
  • Plan de Ahorro Korner, remunerado y adaptable, contratable online.
  • Kutxabank Plus Korner, con descuentos, sorteos y beneficios adicionales.

Con esta campaña, Kutxabank refuerza su apuesta por captar y fidelizar al público joven, ofreciéndole ventajas económicas, productos digitales y beneficios vinculados al estilo de vida de este segmento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
  2. Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
  3. Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
  4. Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
  5. El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
  6. Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
  7. Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
  8. ¿Sin espacio en el armario? Esta es la solución para tener tus jerséis a mano.... y cuesta menos que un abrigo

Si el transporte no acelera en la carrera contra el cambio climático, Cataluña no cumplirá con Europa

Si el transporte no acelera en la carrera contra el cambio climático, Cataluña no cumplirá con Europa

Estafa con Decathlon: los Mossos lanzan una seria alerta

Estafa con Decathlon: los Mossos lanzan una seria alerta

Sarkozy, en prisión: un precedente para la clase política

Sarkozy, en prisión: un precedente para la clase política

El Govern reactiva el Consell Assessor de l'Habitatge, que contará con 53 representantes

El Govern reactiva el Consell Assessor de l'Habitatge, que contará con 53 representantes

Los Comuns piden ahora una rebaja del IBI de la primera compra de vivienda para apoyar las ordenanzas de Collboni

Los Comuns piden ahora una rebaja del IBI de la primera compra de vivienda para apoyar las ordenanzas de Collboni

'MasterChef Celebrity' salvó a una de sus concursantes, que se había ausentado en la prueba anterior por fiebre

'MasterChef Celebrity' salvó a una de sus concursantes, que se había ausentado en la prueba anterior por fiebre

Detenidos 'in fraganti' tres hombres en Tarragona por un robo con fuerza en una nave industrial

Detenidos 'in fraganti' tres hombres en Tarragona por un robo con fuerza en una nave industrial

La Cambra vuelve a mejorar sus previsiones y estima que la economía catalana crecerá un 2,9% este año

La Cambra vuelve a mejorar sus previsiones y estima que la economía catalana crecerá un 2,9% este año