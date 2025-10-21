Kutxabank lanza una campaña para jóvenes con vuelos gratis y recompensas por nómina

Kutxabank ha puesto en marcha una nueva iniciativa dentro de su estrategia de crecimiento en el segmento joven. La entidad ofrece a los nuevos clientes que contraten online una cuenta, una tarjeta sin comisiones y Bizum un vuelo de ida y vuelta a un destino europeo.

Además, la campaña incentiva la domiciliación de nuevas nóminas con bonificaciones económicas o bonos de compra, y potencia el uso de la Tarjeta Korner, también libre de comisiones.

Bonificaciones por nómina

Nómina desde 1.800 € mensuales :

: Abono directo de 400 € netos en cuenta, o

en cuenta, o Bono de 600 € para compras en KutxabankStore , con opciones como relojes Garmin, Apple Watch, smartphones Samsung, consolas PS5 o bicicletas Orbea.

para compras en , con opciones como relojes Garmin, Apple Watch, smartphones Samsung, consolas PS5 o bicicletas Orbea. Nómina desde 800 € mensuales :

: Abono directo de 200 € , o

, o Bono de 300 € en el marketplace de la entidad.

La campaña, bajo el lema “Crécete”, estará activa hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los vuelos disponibles. Todos los productos pueden contratarse online, a través de la App Kutxabank o la banca digital.

Tarjeta Korner: sin comisiones dentro y fuera de España

La Tarjeta Korner constituye el eje central de la propuesta joven del banco. Se trata de una tarjeta de débito (para clientes entre 12 y 30 años) o dual/crédito (para clientes entre 18 y 30 años) que elimina todas las comisiones:

Sin coste de emisión ni mantenimiento.

Sin recargos por cambio de divisa.

Retiradas gratuitas e ilimitadas en cajeros internacionales (aunque podrían aplicarse comisiones del banco propietario del cajero).

En España, los cinco primeros reintegros mensuales en cajeros de cualquier entidad son gratis. A partir de ahí, no habrá comisión en cajeros de Kutxabank.

Si el viaje se paga con la tarjeta Dual, incluye seguro de accidentes y asistencia gratuita en viaje.

Kutxabank Korner: la propuesta global para jóvenes

La estrategia Korner de Kutxabank está diseñada para jóvenes de 18 a 30 años y combina productos financieros 100% digitales con ventajas exclusivas:

Cuentas y tarjetas sin comisiones , con opciones de personalización y seguros incluidos.

, con opciones de personalización y seguros incluidos. Hipoteca Joven , con bonificaciones y acceso a programas de avales que cubren hasta el 100% del valor de la primera vivienda.

, con bonificaciones y acceso a programas de avales que cubren hasta el 100% del valor de la primera vivienda. Financiación flexible para coche, estudios, viajes o tecnología.

para coche, estudios, viajes o tecnología. Plan de Ahorro Korner , remunerado y adaptable, contratable online.

, remunerado y adaptable, contratable online. Kutxabank Plus Korner, con descuentos, sorteos y beneficios adicionales.

Con esta campaña, Kutxabank refuerza su apuesta por captar y fidelizar al público joven, ofreciéndole ventajas económicas, productos digitales y beneficios vinculados al estilo de vida de este segmento.