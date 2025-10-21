Banca
Kutxabank lanza una campaña para jóvenes con vuelos gratis y recompensas por nómina
Ofrece a sus clientes jóvenes un vuelo a Europa gratis con la contratación de una cuenta y una tarjeta
Pablo Gallén
Kutxabank ha puesto en marcha una nueva iniciativa dentro de su estrategia de crecimiento en el segmento joven. La entidad ofrece a los nuevos clientes que contraten online una cuenta, una tarjeta sin comisiones y Bizum un vuelo de ida y vuelta a un destino europeo.
Además, la campaña incentiva la domiciliación de nuevas nóminas con bonificaciones económicas o bonos de compra, y potencia el uso de la Tarjeta Korner, también libre de comisiones.
Bonificaciones por nómina
- Nómina desde 1.800 € mensuales:
- Abono directo de 400 € netos en cuenta, o
- Bono de 600 € para compras en KutxabankStore, con opciones como relojes Garmin, Apple Watch, smartphones Samsung, consolas PS5 o bicicletas Orbea.
- Nómina desde 800 € mensuales:
- Abono directo de 200 €, o
- Bono de 300 € en el marketplace de la entidad.
La campaña, bajo el lema “Crécete”, estará activa hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los vuelos disponibles. Todos los productos pueden contratarse online, a través de la App Kutxabank o la banca digital.
Tarjeta Korner: sin comisiones dentro y fuera de España
La Tarjeta Korner constituye el eje central de la propuesta joven del banco. Se trata de una tarjeta de débito (para clientes entre 12 y 30 años) o dual/crédito (para clientes entre 18 y 30 años) que elimina todas las comisiones:
- Sin coste de emisión ni mantenimiento.
- Sin recargos por cambio de divisa.
- Retiradas gratuitas e ilimitadas en cajeros internacionales (aunque podrían aplicarse comisiones del banco propietario del cajero).
- En España, los cinco primeros reintegros mensuales en cajeros de cualquier entidad son gratis. A partir de ahí, no habrá comisión en cajeros de Kutxabank.
- Si el viaje se paga con la tarjeta Dual, incluye seguro de accidentes y asistencia gratuita en viaje.
Kutxabank Korner: la propuesta global para jóvenes
La estrategia Korner de Kutxabank está diseñada para jóvenes de 18 a 30 años y combina productos financieros 100% digitales con ventajas exclusivas:
- Cuentas y tarjetas sin comisiones, con opciones de personalización y seguros incluidos.
- Hipoteca Joven, con bonificaciones y acceso a programas de avales que cubren hasta el 100% del valor de la primera vivienda.
- Financiación flexible para coche, estudios, viajes o tecnología.
- Plan de Ahorro Korner, remunerado y adaptable, contratable online.
- Kutxabank Plus Korner, con descuentos, sorteos y beneficios adicionales.
Con esta campaña, Kutxabank refuerza su apuesta por captar y fidelizar al público joven, ofreciéndole ventajas económicas, productos digitales y beneficios vinculados al estilo de vida de este segmento.
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- ¿Sin espacio en el armario? Esta es la solución para tener tus jerséis a mano.... y cuesta menos que un abrigo