José Elías, multimillonario, se sincera sobre el exceso de trabajo: "No es malo mientras tengas control de la situación"
El dueño de La Sirena ha compartido una nueva reflexión en X, antes Twitter
José Elías, empresario multimillonario, lo tiene claro: "Con 25 años deberías tener ahorrados 60.000 euros"
Ricardo Castelló
José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.
Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.
Una de las últimas declaraciones del empresario hace referencia a cuando tiene que contratar a nuevos trabajadores, pero él no lo hace cuando hay mucho trabajo, sino "lo hago cuando pierdo el control de las decisiones", algo que pocos empresarios lo hacen.
El dueño de La Sirena expone que "la mayoría de empresarios contratan cuando están desbordados de trabajo", pero, después de tantos años de experiencia en el sector, señala que "no creo que esa sea la mejor decisión".
"El exceso de trabajo no es malo mientras tengas control de la situación", indica el empresario. El principal problema que destaca es "cuando empiezas a tomar decisiones sin tiempo para meditarlas".
Por esta razón, el de Badalona confirma que es clave meter a alguien nuevo en el equipo "cuando te llegan muchas decisiones seguidas y se te hace insostenible procesarlas bien". Además, comparte que tener mucho trabajo es buena señal: "Estás ingresando dinero y eso es bueno".
El gran síntoma para conocer si estás perdiendo el control o no es "si tienes dinero para pagar las nóminas a final de mes". Si es así: "El negocio está más o menos controlado".
Por ello, recomienda que "no contrates por exceso de trabajo", sino "contrata cuando veas que las decisiones se te empiezan a acumular y no tienes tiempo para pensarlas bien", ya que una mala decisión puede perjudicar radicalmente al futuro del negocio.
