El Govern reactiva el Consell Assessor de l'Habitatge, que contará con 53 representantes de la administración, el sector y la sociedad civil

El Govern ha aprobado este martes la composición y el funcionamiento del Consell Assessor de l’Habitatge, un órgano colegiado de trabajo, análisis y reflexión sobre la vivienda y las políticas públicas relacionadas, integrado en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Se trata de un organismo creado hace más de 30 años (emanaba de la ley de vivienda 24/1991, bajo la presidencia de Jordi Pujol) que ha pasado por todo tipo de estadios y modificaciones, en función de los cambios legislativos, en función de la mayor o menor preocupación social del momento sobre el tema, tenía más o menos actividad.

La consellera Sílvia Paneque, portavoz del Ejecutivo y responsable de esta materia, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que el órgano estaba previsto en la ley del 2007 pero que "no estaba determinada la formación ni la designación de sus miembros". Sea como fuere, la responsable de esta área ha asegurado que se han impulsado "muchas líneas de trabajo, pero era necesario este órgano consultivo, donde se tomen decisiones que complementan las políticas que se están llevando a cabo por parte del Govern", ha subrayado.

El Consell "elaborará propuestas, informes y dictámenes sobre planificación, programación y proyectos legislativos en materia de vivienda", y servirá como espacio de participación de administraciones, entidades sociales y representantes del ámbito empresarial y profesional, con el objetivo de incorporar una mirada plural al diseño de las políticas públicas de vivienda. "Participará todo aquel que tenga algo que decir sobre vivienda", ha insistido Paneque, que ha anunciado que se reunirá por primera vez antes de que acabe este 2025.

Vocalías con voz y voto

El Consell Assessor de l’Habitatge estará presidido por la persona titular del departamento competente en materia de vivienda (esto es, la propia consellera Paneque) y contará con una vicepresidencia a cargo de la Secretaria d'Habitatge. Además, integrará 53 vocalías con voz y voto, correspondientes a personas designadas por una amplia representación de instituciones, organismos y entidades de toda Catalunya.

Una oficina inmobiliaria en Barcelona. / Mar Armenteros / EPC

Entre ellas figuran departamentos de la Generalitat vinculados a cooperación local, justicia, derechos sociales, territorio, urbanismo, agenda urbana y energía, así como la Secretaria d’Habitatge, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya y l’Institut Català del Sòl (Incasòl). También formarán parte representantes del Ayuntamiento de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Conselh Generau d’Aran y las cuatro diputaciones catalanas (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida).

El nuevo Consell contará igualmente con la participación de entidades municipalistas como l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona y l’Associació de Micropobles de Catalunya. También estarán representadas organizaciones del ámbito de la vivienda social y cooperativa, como la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac), la Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (Habicoop), la Xarxa d’Economia Solidària (XES) y la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE).

Entidades profesionales y económicas

El ámbito económico y profesional estará representado por el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Foment del Treball Nacional, la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Consell de Col•legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, el Consell de Col•legis d’Administradors de Finques de Catalunya, la Confederació Catalana de la Construcció, l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) y l’Associació de Consultors d’Estructures.

Una promoción de viviendas en construcción en Esplugues de Llobregat. / ARCHIVO / EPC

En el plano social y ciudadano, formarán parte la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el Consell dels Il·lustres Col•legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), los sindicatos UGT y CCOO, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC), la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), el Sindicat de Llogateres, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), la Associació de Consumidors de la Província de Barcelona (ACPB) y Som Habitatge.

Sin remuneración

El organismo incorpora además a los Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, así como a la Agència Catalana de Consum y l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

Los miembros del Consell Assessor de l’Habitatge ejercerán su labor de forma no remunerada, y el funcionamiento del órgano prevé la creación de grupos de trabajo que podrán incluir personas o entidades externas. Su composición garantizará la presencia paritaria de mujeres y hombres, y la presidencia podrá invitar a sus reuniones a personas de reconocido prestigio o representantes de la administración y el sector público para tratar temas específicos.