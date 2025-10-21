Enagás gana 265 millones de euros en lo que va de año impulsado por plusvalías

En línea con los resultados reportados el pasado mes de julio, Enagás continúa obteniendo beneficios gracias a las plusvalías. Durante los primeros 9 meses de este año, el gestor y transportista del sistema gasista ganó 262,8 millones de euros, frente a las pérdidas de 130,2 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio pasado. Por aquel entonces, el resultado se vio lastrado por las minusvalías de la venta de su participación en la estadounidense Tallgrass Energy.

Sin embargo, las cuentas hasta septiembre del grupo reportadas hoy incluyen el impacto por las plusvalías de la venta de Soto la Marina (5,1 millones de euros) y Sercomgas (9,6 millones de euros) y la actualización del valor razonable de Gasoducto Sur Peruano (GSP) tras la publicación del recurso de rectificación (41,2 millones de euros). Sin estas plusvalías, el beneficio recurrente de Enagás en el periodo se sitúa en los 206,9 millones de euros, un 11,4% por debajo de los 233,5 millones de euros de hace un año.

Los ingresos del grupo que gestiona la red de grandes gasoductos en España alcanzaron de enero a septiembre los 711,2 millones de euros, con un incremento del 6,9% con respecto a los nueve primeros meses de 2024. Y en lo que al resultado bruto de explotación (Ebitda) se refiere, este se situó a cierre del pasado mes de septiembre en los 505,9 millones de euros, con un descenso del 11,7%.

Los fondos procedentes de operaciones (FFO) a 30 de septiembre de Enagás se situaron en 463,0 millones de euros. El FFO incluye 117,3 millones de euros de dividendos de filiales. Mientras, la deuda neta de Enagás a cierre de los nueve primeros meses de este año ascendía a 2.347 millones de euros, lo que supone una reducción de 57 millones de euros desde el cierre de 2024.

El coste financiero de la deuda bruta se situaba en el 2,2%, frente al 2,7% al final de los primeros nueve meses del año pasado y del 2,6% al final del año 2024. El ratio FFO/DN era del 27,4%, respecto al 28,7% registrado al cierre del ejercicio 2024.

De esta manera, la compañía dirigida por Arturo Gonzalo destacó que avanza hacia sus objetivos de 2025, en el que prevé un beneficio recurrente después de impuestos del entorno de los 265 millones de euros, un Ebitda alrededor de los 670 millones de euros y cerrar el año con una deuda neta de en torno a 2.400 millones de euros, con un dividendo de un euro por acción.

Su estrategia para impulsar el hidrógeno verde

Más allá de las cuentas de resultados, la compañía explica que hasta 2030 su prioridad es convertir el hidrógeno verde en uno de los pilares de la transición energética. En línea con este objetivo, en los últimos meses, la Enagás ha consolidado su liderazgo con importantes progresos en la Red Troncal Española de Hidrógeno y el corredor H2med, el gran eje europeo que conectará la península ibérica con el resto del continente.

A finales de septiembre, la Alianza H2med amplió su red con 40 nuevos miembros, hasta alcanzar un total de 49, con el objetivo de acelerar la implantación de este corredor. Ese mismo mes, Bruselas situó tanto el H2med como la Red Troncal Española de Hidrógeno entre las ocho “Energy Highways” prioritarias de la Unión Europea, un reconocimiento que refuerza la posición estratégica de España en el mapa energético europeo.

En el ámbito financiero, Enagás recibió 32,5 millones de euros de los fondos CEF-E, gestionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA). Los recursos se destinarán a los estudios e ingeniería del corredor H2med y sus interconexiones, así como al desarrollo de la red troncal nacional.

El despliegue del Plan Conceptual de Participación Pública también avanza a buen ritmo. Iniciado en abril en Castilla-La Mancha, ya ha alcanzado seis comunidades autónomas y más de 150 municipios. En paralelo, la empresa ha adjudicado las ingenierías básica y de detalle para la red y las estaciones de compresión, en colaboración con seis firmas españolas. Además, ha abierto un proceso de selección de proveedores para tuberías, válvulas y equipos, con el fin de iniciar la construcción dentro de los plazos previstos.

En el frente regulatorio, Enagás ha mostrado su desacuerdo con la nueva propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que plantea una tasa de retribución financiera (TRF) del 6,4% para las actividades energéticas. La compañía considera que esta cifra se sitúa por debajo del umbral mínimo que contemplan sus previsiones a partir de 2027, motivo por el cual ha presentado alegaciones.

El periodo también dejó buenas noticias en los tribunales. El Tribunal Supremo falló a favor de Enagás Transporte por una reclamación patrimonial relacionada con proyectos en Canarias, reconociéndole una indemnización de unos 20 millones de euros, incluyendo intereses y costas.

Además, la empresa completó la adquisición del 51% restante de Axent —propiedad de Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones— por 37,5 millones de euros, una operación que generará una plusvalía contable estimada en 15 millones.

En cuanto al sistema gasista, la demanda total de gas natural y las exportaciones entre enero y septiembre de 2025 alcanzaron los 267,6 teravatios hora (TWh), un 6,6% más que en el mismo periodo del año anterior. El repunte se explica, sobre todo, por el incremento de la generación eléctrica con ciclos combinados (+36,8%), que han actuado como soporte para garantizar el suministro en un contexto de mayor volatilidad energética.