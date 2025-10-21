La deuda pública roza los 1,7 billones pero baja al 103% del PIB, su nivel más moderado en un año

La deuda pública española alcanzó en agosto los 1,699 billones de euros, un nuevo máximo histórico en términos absolutos. Sin embargo, su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se moderó hasta el 103%, casi un punto menos que un año antes, según los últimos datos del Banco de España.

Este leve respiro se explica más por el aumento del PIB nominal que por una contención real del endeudamiento, ya que, en comparación con julio, la deuda creció un 1,14%, y respecto al mismo mes de 2024, un 4,7%.

En este contexto, el Gobierno asegura que mantiene su compromiso de seguir reduciendo la ratio de deuda en los próximos ejercicios. En sus previsiones, espera cerrar 2025 en el 101,7% del PIB, y avanzar gradualmente hasta el 98,4% en 2027. A más largo plazo, el Ejecutivo proyecta una caída al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041, aunque sin concretar cuándo podrá rebajar el nivel por debajo del 60% “prudente” que marca Bruselas.

El Estado concentra la mayor parte del endeudamiento

El Estado central acumula la mayor parte del pasivo, con 1,546 billones de euros, lo que equivale al 93,7% del PIB y representa un incremento interanual del 4,9%. Por su parte, las comunidades autónomas también elevaron su deuda hasta los 340.242 millones, un 1,9% más que en 2024, equivalente al 20,6% del PIB. En contraste, las corporaciones locales lograron recortar su endeudamiento un 1,5%, situándolo en 22.690 millones de euros, el 1,4% del PIB.

Donde más se nota la presión financiera es en las Administraciones de la Seguridad Social, cuya deuda se disparó un 8,6% interanual, hasta los 126.173 millones de euros (el 7,6% del PIB). El aumento responde a los préstamos concedidos por el Estado para cubrir el desequilibrio presupuestario del sistema.

En conjunto, el comportamiento de las diferentes administraciones refleja una tendencia dual: mientras el Estado y la Seguridad Social continúan acumulando pasivos, los ayuntamientos son los únicos que han conseguido aligerar su carga financiera.