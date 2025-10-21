Empleo
Controlador aéreo en España: uno de los empleos mejor pagados y con más días libres del país
Entre turnos intensos, alta responsabilidad y sueldos que pueden superar los 120.000 euros anuales, ser controlador aéreo es una de las profesiones más exigentes —y mejor recompensadas— del mercado laboral español
Los dos municipios de Tarragona que entran en el top 25 de los más ricos de Catalunya
Entre pantallas, mapas y comunicaciones constantes, los controladores aéreos son quienes garantizan la seguridad del tráfico aéreo. Un trabajo de máxima concentración que se traduce en una de las nóminas más altas del país.
Según el III Convenio Colectivo de Controladores de Tránsito Aéreo, publicado en el BOE en agosto de 2023, el sueldo base se sitúa entre 34.700 y 83.000 euros brutos anuales, según categoría y antigüedad. Pero la realidad va más allá: con complementos de productividad, nocturnidad o responsabilidad, los ingresos pueden alcanzar los 100.000-120.000 euros al año.
Nada mal si se compara con el salario medio en España (unos 28.000 euros), de acuerdo con el INE, o incluso con el sueldo más frecuente en España (unos 15.000 euros). En las torres más activas o puestos de supervisión, algunos profesionales incluso superan esa cifra.
Más días libres y jornadas reducidas
El puesto es intenso, pero los descansos también lo son. El Real Decreto 1001/2010 y el convenio actual de ENAIRE establecen una jornada máxima de 1.615 horas anuales, lo que equivale a turnos de 5 o 6 horas diarias.
Gracias a este sistema rotativo, los controladores disfrutan de más de 40 días de vacaciones al año, una cifra muy superior a la media nacional. Todo ello se justifica por la alta exigencia psicológica y la necesidad de mantener la atención al 100% durante cada operación.
Acceso y formación: una carrera de fondo
Entrar en el cuerpo de controladores no es fácil. Hay que superar un proceso de selección muy competitivo, dominar el inglés técnico aeronáutico y aprobar un curso de formación intensiva de más de un año, impartido o supervisado por ENAIRE.
La exigencia es alta, pero la recompensa también: estabilidad laboral, excelentes condiciones y reconocimiento profesional. Algo cada vez más escaso en el mercado laboral y estudiantil español, ocasionando aumentos de estrés.
Ser controlador aéreo significa asumir una enorme responsabilidad, pero también acceder a una de las carreras públicas más valoradas y mejor pagadas de España. Una profesión que combina tecnología, precisión y un equilibrio envidiable entre trabajo y descanso
