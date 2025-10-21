La Cambra vuelve a mejorar sus previsiones y estima que la economía catalana crecerá un 2,9% este año

La Cambra de Comerç ha revisado de nuevo al alza sus previsiones de crecimiento para este año 2025 y estima que el PIB de la economía catalana aumentará un 2,9%, cuatro décimas por encima de sus anteriores proyecciones.

"Cada vez que nos encontramos revisamos al alza las previsiones", ha bromeado el presidente de la entidad, Josep Santacreu, este martes en rueda de prensa. "Estamos en un ciclo positivo que debemos celebrar", ha añadido. El organismo mantiene sus números para el año que viene y anticipa que Catalunya crecerá un 2,4% en 2026.

Para ponerlo en perspectiva, la economía de la UE está creciendo a un ritmo del 1,6% y países vecinos, como Portugal (1,8%) o Francia (0,8%) registran cifras sustancialmente inferiores a las catalanas o españolas. "Parece ser que hemos entrado en una fase de crecimiento en la que los factores positivos se retroalimentan", ha declarado el economista jefe de la Cambra, Joan Ramon Rovira.

Este ejercicio 2025 está siendo bastante más positivo de lo esperado, a tenor del comportamiento de la práctica totalidad de las casas de estudio, que han ido revisando al alza sus estimaciones durante los últimos meses.

Y ello pese al terremoto que se anticipó en su momento cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos y desató una guerra comercial. Una sacudida que, por el momento, apenas la están notando las empresas catalanas, si bioen "el impacto de los aranceles todavía no lo estamos viendo en toda su magnitud y eso puede tener consecuencias", ha matizado Rovira.

Las previsiones de la Cambra son más optimistas que las del propio Govern, que la semana pasada publicó sus propios datos y anticipa que el año cerrará con un incremento del PIB del 2,5%. Algo que desde el organismo explican por la posibilidad de que desde el Ejecutivo no incorporaran las últimas revisiones realizadas desde Hacienda para el conjunto de la economía española, que también las han revisado al alza.

Crecer en cantidad y calidad

La economía catalana crece más de lo esperado, pero no solo está creciendo en cantidad, sino también en calidad. El factor productividad, una asignatura pendiente históricamente y que recientemente ha sido criticada desde distintas foros empresariales, está empezando a evolucionar favorablemente.

Durante el último año la productividad por hora trabajada ha aumentado en Catalunya un 2%, frente al 1,2% que lo ha hecho en la media española. Es decir, los catalanes están pudiendo hacer más con los mismos recursos. No obstante, ese incremento de la eficiencia se está viendo moderado por un factor: el incremento de las bajas laborales.

El porcentaje de ocupados que faltan al trabajo cada semana por motivos médicos se ha duplicado respecto al periodo previo al covid y ello provoca que, por trabajador, la productividad no esté creciendo tanto. Si por hora trabajada Catalunya había crecido un 2%, por trabajador la productividad ha aumentado un 1,3%, siete décimas menos.

Ese incipiente crecimiento de la producitividad se explica, entre otros, porque las empresas han comenzado a aumentar sus inversiones para mejorar en esta asignatura. Y es que los empresarios se quejan de que Catañunya y España tienen un déficit crónico de productividad y reclaman a este respecto reformas al Gobierno para favorecerla, pero los datos presentados este martes por la Cambra evidencian que ellos no han comenzado a hacer mayores esfuerzos inversores hasta hace finales de 2023.

"La buena noticia es que hemos mejorado, pero la mala noticia es que esa mejora es muy escasa", ha apuntado Santacreu. Desde la Cambra apunta a que el diferencial de productividad existente con el resto de Europa se ve en todos los sectores económicos y no es tanto una cuestión de composición de la economía, es decir, no se explica primordialmente porque aquí haya más turismo que en Alemania o Austria, sino que apuntan a una cuestión de tamaño empresarial.

Y es que en Catalunya el volumen de pymes es mucho mayor que en la media europea y el número de grandes corporaciones -estadísticamente más productivas al poder organizar economías a mayor escala-, menor. No en vano, uno de los objetivos del actual Govern es ganar 1.500 grandes empresas en cinco años, lo que implicaría aumentar el ritmo de creación un 600% respecto a los resultados del último lustro.