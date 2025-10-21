Los albaceas de Andic subrayan el cumplimiento "escrupuloso" del testamento y critican las "especulaciones" sobre su hijo

Los albaceas del testamento de Isak Andic han emitido un comunicado en el que subrayan que la voluntad del empresario fundador de Mango, reflejada en su testamento, "se ha cumplido de forma escrupulosa". Así lo han querido trasladar Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras en un escrito publicado por el diario 'La Razón', en "cumplimiento del deber" que se les encomendó. "Consideramos nuestra responsabilidad, justo el día en que Isak cumpliría 72 años, manifestar nuestro sentir. No es una decisión que tomemos a la ligera, sentimos la obligación moral ante el cariz que ha tomado la situación", destacan.

"Lo hacemos desde el más profundo respeto a su memoria y con la serena, pero firme, determinación de velar por la intimidad de su familia. En los diez meses transcurridos desde su fallecimiento, hemos sido testigos de cómo el dolor de un duelo privado se ha visto agravado por un debate público que causa un mayor sufrimiento", añaden.

Reabierta la investigación

López, Ruiz y Creuheras inciden en que "la admiración" que inspira el legado del fundador de Mango "no puede disociarse del respeto que se debe a su familia", en referencia a las especulaciones desatadas después de que la jueza reactivara la investigación por la muerte del empresario y pidiera examinar el teléfono de su hijo Jonathan, que le acompañaba cuando su padre falleció al precipitarse por un sendero en Collbató.

"Más allá de la dimensión humana, que ya de por sí debería ser suficiente para llamar a la contención, asistimos a la peligrosa vulneración de garantías fundamentales. El derecho a la presunción de inocencia, pilar de nuestro Estado de Derecho, ha sido con frecuencia obviado. Resulta especialmente grave que se señale públicamente a una persona, ignorando lo que el pasado 17 de octubre aseguraba la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya", añade el texto.

"En defensa de la inocencia de Jonathan"

Los firmantes, recuerdan que "las diligencias respecto al accidente son secretas y, procesalmente, en este momento la causa no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta". "Así se contribuye a crear una condena paralela que causa un daño irreparable a la dignidad de una persona, mucho antes de que la justicia se haya pronunciado. En cualquier caso defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima", detallan.

"Entendemos y respetamos el interés informativo siempre que se ejerza desde la veracidad y el respeto a los derechos fundamentales. Pero la difusión de rumores y especulaciones sobre su hijo, Jonathan Andic, que abarcan desde su capacidad profesional hasta la relación más íntima con su padre, dibuja un retrato que se aleja de la realidad. Isak y Jonathan se querían. Se querían mucho. Y Jonathan admiraba y admira a Isak", subrayan.

"Panorama cruel"

El texto incide en que esta situación "somete a la familia a una presión añadida que resulta difícil de sobrellevar mientras atraviesan el duelo por la pérdida de su padre". "Es un panorama tan cruel desde el punto de vista humano que requiere de la máxima consideración", añaden.

López, Ruiz y Creuheras dicen confiar "en la rigurosidad de la justicia, de los cuerpos de seguridad del estado y de los medios", al tiempo que sostienen que "es imperativo que estos valores se impongan y que el respeto por las personas prevalezca sobre los juicios paralelos".

"Se lo debemos a la memoria de Isak Andic, un hombre que trabajó toda su vida desde el esfuerzo y la generosidad. No es solo una cuestión de justicia para una familia, se trata de la salud de nuestro debate público y del imperio de la ley", concluye el escrito.