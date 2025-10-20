El sector salud refuerza su atractivo con 71 adquisiciones hasta junio y Puig y Quirónsalud preparan nuevas compras

Innovación tecnológica, envejecimiento de la población, aumento de la conciencia global sobre la salud y resiliencia en momentos de recesión económica como la pandemia. Estas son las razones que explican porque los fondos de capital riesgo apuestan por el sector sanitario, el segundo más dinámico en la atracción de inversiones con 71 operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en el primer semestre del año solo por detrás de las compañías tecnológicas, según el informe 'M&A- Actualización del sector salud del segundo trimestre de 2025' elaborado por la firma vasca especializada en compraventa y valoración de empresas Albia IMAP y los datos de la patronal SpainCap. Además del capital riesgo, grandes compañías como Puig, Quirónsalud y Faesfarma preparan compras para seguir ampliando su gama de productos y servicios.

"El envejecimiento progresivo de la población, junto con una mayor concienciación sobre el bienestar físico y mental y el incremento de la esperanza de vida está impulsando la demanda de servicios sanitarios, farmacéuticos y tecnológicos orientados al cuidado personal. A esto se suma la creciente presión sobre el sistema público de salud, que abre espacio a iniciativas privadas capaces de ofrecer soluciones más ágiles, rentables y personalizadas", explica Borja Casanovas, director de inversiones de Aurica Capital.

Pese a la incertidumbre económica internacional, el mercado no ha frenado su ritmo inversor. Solo en el segundo trimestre del año se completaron 33 transacciones, de las cuales el 40% correspondieron a operaciones transfronterizas, protagonizadas por actores internacionales que refuerzan así su presencia en España. Entre las operaciones más relevantes de lo que va de año destaca la adquisición del grupo dental Donte Group, la matriz de marcas como Vitaldent, Smysecret, Moonz y Maex, por parte del fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) a la firma estadounidense Advent por 1.000 millones.

En agosto, la gestora de capital riesgo estadounidense HIG adquirió una participación mayoritaria en la empresa valenciana de prevención de riesgos laborales Avanta, tercera de su sector en España, al imponerse a la oferta de la francesa PAI Partners. Avanta cuenta con más 100.000 clientes y da cobertura a más de un millón de empleados a través de una red de más de 250 centros médicos y unidades móviles. La cifra de la operación no se hizo pública.

Otra operación que sobresale es la protagonizada por la gestora española Miura Partners que adquirió el distribuidor de material odontológico Dental Ibérica a los fondos Nzyme (Kibo Ventures y Oliver Wyman) y Almond Capital por cerca de 30 millones de euros. La firma que lidera el barcelonés Luis Seguí, además, controla al líder en la distribución dental en España, Proclinic, aunque no se espera que haya una integración entre ambas empresas. Entre sus participadas se encuentran compañías como Indiba, especializada en tratamientos por radiofrecuencia; Saesco Medical, referente en la distribución de soluciones médicas para cirugía mínimamente invasiva y el laboratorio catalán HTBA.

La firma de capital privado Nexxus Iberia cerró en mayo una participación mayoritaria por 25 millones en la empresa alicantina Skinclinic, que cuenta con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo y fabricación de productos cosméticos profesionales y productos de cuidado de la piel. En este segmento es donde precisamente busca crecer Puig para ampliar su cartera en dermatología tras su última adquisición en 2024, la alemana Barbara Sturm. Todos los productos de Barbara Sturm están libres de fragancias sintéticas, conservantes agresivos y parabenos y adecuados para todo tipo de pieles y necesidades. La cotizada catalana quiere diversificar sus ingresos desde las fragancias, el 74% de sus ventas, hacia el cuidado de la piel y el maquillaje, en línea con la creciente demanda de este tipo de tratamientos.

Quirónsalud ve el mercado español fragmentado

Quirónsalud, controlado por el gigante alemán Fresenius Helios, busca crecer en España y América Latina a través adquisiciones de competidores, tal y como apuntó su accionista de referencia en su última junta celebrada en mayo. La cotizada ve "oportunidades de crecimiento inorgánico gracias a una mayor consolidación, especialmente en el altamente fragmentado mercado hospitalario privado español". El mayor grupo de hospitales privados de España con 58 centros, por delante de HM Hospitales y Vithas, es fruto de la integración entre IDCsalud y Quirón, y cuenta con cuatro de las principales compañías de prevención de riesgos laborales de España: Fraterprevención, MC Prevención, Premap y Unipresalud.

Otra compañía del sector que espera crecer con compras es la farmacéutica vasca, Faes Farma, que ha completado varias adquisiciones en los últimos años y forma parte de su ADN tras la compra de Ingaso en 2007 por 20 millones con el objetivo de diversificarse hacia la nutrición y la salud animal. En 2025, la cotizada dio un paso decisivo en su estrategia de crecimiento al reforzar su presencia en oftalmología con dos adquisiciones de peso. Primero cerró la compra de la portuguesa Edol por 75 millones, y poco después anunció la adquisición de la italiana SIFI, especializada también en este campo, por 270 millones. Esta última operación, realizada en junio, se ha convertido en la mayor inversión de la historia de la compañía. Gracias a ambas incorporaciones, el área oftalmológica pasa a concentrar ya en torno al 20% de los ingresos totales del grupo. Su plan de crecimiento pasa por duplicar ingresos y ebitda hasta 2030, alcanzando los 1.000 millones de euros en ventas y 240 millones en resultado operativo.

De cara a los últimos meses del año, las previsiones apuntan a que el sector seguirá siendo un foco prioritario de inversión en España. La biotecnología, los laboratorios farmacéuticos y la medicina estética se perfilan como áreas con gran potencial de crecimiento, mientras que las grandes cadenas hospitalarias y clínicas privadas continuarán protagonizando un proceso de concentración que, a juzgar por las cifras, está lejos de tocar techo.