Oliver Blume seguirá como CEO del Grupo Volkswagen hasta finales de 2030

Oliver Blume seguirá como máximo responsable del Grupo Volkswagen hasta finales de 2030. Así lo confirmó el consejo de administración del consorcio alemán tras llegar a un acuerdo con el directivo alemán, que mantendrá la duplicidad de cargos como responsable de Porsche AG hasta el 1 de enero de 2026. Blume llegó a la dirección del Grupo Volkswagen en septiembre de 2022, cuando reemplazó en el puesto al controvertido Herbert Diess.

La ampliación de las funciones de Blume al frente del gigante automovilístico alemán llega apenas una semana después de que se ratificara en el cargo oficialmente a Markus Haupt como presidente de Seat. Paralelamente, el consejo del grupo ha nombrado a Michael Leiters, exdirector ejecutivo de McLaren, como nuevo consejero delegado de la compañía. Leiters, que dirigió McLaren hasta abril, trabajó 13 años en Porsche hasta 2013, incluyendo puestos como gerente de proyecto para el popular SUV Cayenne. En Ferrari, fue director técnico durante ocho años, antes de pasar a McLaren.

«En los últimos tres años, Oliver Blume ha demostrado de forma impresionante su capacidad para impulsar y desarrollar la estrategia y las operaciones comerciales del Grupo Volkswagen en un entorno lleno de desafíos. El Consejo de Administración confía en que, con Blume al frente, afrontaremos con éxito las tareas que tenemos por delante junto con el Comité Ejecutivo», ha señalado Hans Dieter Pötsch, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Volkswagen.