La gestora Buenavista entra en el capital de la valenciana Hundred Burguers

La gestora de capital privado Buenavista Equity Partners ha entrado en el capital de la valenciana Hundred Burguers, según un comunicado de la firma. Se trata de la primera inversión que el grupo realiza a través de su octavo fondo de private equity Buenavista Buy Out III, con un tamaño objetivo de 250 millones de euros, que acaba de alcanzar su primer cierre. La compañía es una cadena de hamburgueserías fundada en Valencia en el año 2020 que a cuenta a día de hoy con ocho puntos de venta, repartidos entre Valencia y Madrid, y cuya facturación supera los 25 millones de euros. Los despachos que han asesora en la operación han Roca Juyent (Buenasvista) y Garrigues (Hundred Burguers).

Mediante de esta inversión, la compañía valenciana gana músculo para continuar con sus planes de crecimiento nacional e internacional de la mano de sus fundadores, que se mantienen en la gestión de la empresa. Una de las claves que han llevado a la compañía a ser una de las cadenas más reconocidas de España es la apuesta por la integración de todo el proceso. Desde sus obradores en Valencia y Madrid se elabora todo el producto fresco utilizado en sus restaurantes. Con esta apuesta, Hundred Burguers se ha coronado con el premio a la mejor hamburguesa del mundo en los años 2024 y 2025 por The World's Best Burguer, el equivalente a la Guía Michelin de las hamburguesas.

La compañía planea seguir con la puesta en marcha de cámaras de maduración de carne, reforzar la digitalización e incorporar herramientas de inteligencia artificial para anticipar tendencias de consumo. "Hundred Burgers representa el estilo de compañía en el que desde Buenavista queremos invertir. Cuenta con una cultura de empresa bien impregnada en todas las capas de la organización, una estrategia ganadora bien definida y muchos componentes, tangibles e intangibles, que permiten diferenciar a Hundred de su competencia y que la han convertido en una compañía singular dentro de su nicho de mercado", explica Josep Bono, socio de Buenavista.

El fondo de Buenavista entrará en el capital de Hundred Burguers mediante el instrumento Buenavista Buy Out III, que busca invertir en participaciones mayoritarias de empresas españolas con alto potencial de crecimiento e internacionalización y capacidad para consolidarse en su sector. Este fondo tiene como objetivo construir una cartera diversificada, con entre ocho y diez inversiones y un ticket medio esperado por inversión de entre 25 y 30 millones de euros.