Un reconocida marca de ropa ya muestra sus etiquetas también en catalán

El Departamento de Política Lingüística ha anunciado a través de su cuenta de X que una conocida marca de ropa sevillana también etiquetará en catalán, desde este 19 de octubre, aquellos productos que comercializará en Catalunya. No será así en su página web.

Según la institución, “la marca tiene siete tiendas y 12 puntos de venta en grandes almacenes en Catalunya”, que se encuentran en ciudades como Barcelona, Tarragona o Sabadell. Por su popularidad, el departamento celebra que “el etiquetaje en catalán siga aumentando en las marcas de moda”.

Cuestión de poco azar

La realidad es que la decisión de Scalpers, la marca de moda sevillana, no ha sido tomada al azar. Existe la obligación de etiquetar en catalán los productos que se comercializan en Catalunya, tal y como dicta la Generalitat de Catalunya a través de la Ley 22/2010 del Código de Consumo.

“El etiquetado de los productos puestos a disposición de las personas consumidoras se debe redactar en catalán en lo relativo a las informaciones, advertencias de seguridad, precauciones, instrucciones de funcionamiento, etc.”.

Además, tal como se detalla en el web de gencat.cat, esto incluye “toda la información obligatoria que sea determinante para la protección de la salud o la seguridad de las personas consumidoras” y la información en catalán podrá aparecer “en el mismo producto, en una etiqueta adherida o colgada, en el propio embalaje, o bien en un folleto aparte cuando sea conveniente”.

La comida no sigue la normativa

Sin embargo, esta normativa no es aplicable a productos alimenticios porque el Reglamento 1169/2011 sobre información alimentaria que se ofrece al consumidor impide el etiquetaje de estos productos en lenguas no oficiales de la Unión Europea, como es el caso del catalán.

Zeeman se unió a la fuerza

Por otro lado, la ACC (Agencia Catalana del Consumo) informó el 14 de octubre de que la marca textil Zeeman también se había incorporado a esta acción. Plataforma per la Llengua lo tildó de “una nueva victoria para los derechos lingüísticos que no han sido un periplo fácil”.

Asimismo, la oenegé que promueve la lengua catalana ha explicado en X que “Zeeman solo ha reaccionado cuando se han hecho valer las leyes de protección del catalán. Ahora millones de catalanohablantes ya pueden comprar productos etiquetados en su lengua”.

En el año 2023, la ACC denunció a Zeeman por incumplimientos y en 2024 consiguieron que se le abriese un expediente sancionador. Así que, con este caso, es probable que Scalpers esté haciendo un ejercicio de prevención y haciendo caso al refrán: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar”.

La multa de Carrefour

Otro ejemplo muy sonado fue Carrefour: en 2024, un juzgado de Barcelona confirmó la sanción impuesta por la ACC de 7.500 €. La multinacional francesa fue multada por no tener unos pañales y un peluche con el etiquetaje en catalán. La juez consideró que, a pesar de no ser productos complicados de utilizar, eran productos dirigidos a niños y podían acarrear riesgos.

Un valor añadido

Entre la lista de comercios que sí etiquetan sus productos en catalán se encuentran empresas como Natura, ASICS, Primark, Mango, Desigual o Bimba y Lola, entre muchas.

Puede parecer que una simple etiqueta sea un hecho insignificante, pero teniendo en cuenta que “el 67,9% de los consumidores desearían que la atención al público de sus marcas y tiendas favoritas fuera también en catalán (porcentaje que llega al 94,3% en la población que lo tiene como lengua habitual)” las etiquetas son un paso hacia adelante para quiénes el catalán es un valor añadido, tal como informa la Generalitat.