Conexión con Singapur a las 3.00 de la mañana

“Será ministro seguro”. Con esta contundencia se expresaba un asistente al Afterwork organizado por EL PERIÓDICO este lunes con el vicesecretario de Economía y Desarrollo sostenible del Partido Popular. Lo cierto es que en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau costaba imaginar a Alberto Nadal, con su aire de afable catedrático, en las trincheras del hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Nadal exhibió un tono pedagógico alejado de la esgrima habitual y de los venenosos cortes de telediario habituales en la escena política. A preguntas del director del diario, Albert Sáez, este licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales y técnico comercial del Estado ofreció una mirada transversal del programa económico con que el PP aspira a volver a la Moncloa de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Nadal habló de presión fiscal e inflación y se detuvo en el problema de productividad que arrastra España. “Se trata de que cada hora de español cuente más en la cadena de valor y sinceramente no creo que estemos en ese camino”, exponía. A este respecto, criticó la propuesta de acortar la jornada laboral y lo hizo en términos claros: “Mi hijo estudia Informática y aspira a vender el capital humano que está adquiriendo a todo el mundo, y tal vez tenga que hacer reuniones con un equipo que está en Singapur a las 3.00 de la madrugada. ¿Vamos a meter un inspector de trabajo ahí?”, se preguntaba.

Estuvieron presentes escuchándole empresarios como el financiero Javier Pérez Farguell, hoy consejero de Catalana Occidente y antiguo director general de Caja Madrid en Catalunya o del Futbol Club Barcelona. También hizo acto de presencia Aitor Moll, consejero delegado del grupo Prensa Ibérica, empresa editora de este diario o el director de comunicación financiera de Román Jordi Sacristán. El presidente del CTESC, Ciriaco Hidalgo, asistió también al Afterwork con Alberto Nadal, como lo hizo Ferran Bel, representante de Pimec en Madrid.

Junto a ellos, hubo un importante despliegue de representantes del PP, como es el caso de Daniel Sirera, Juan Fernández, Àngels Esteller o Hugo Manchón. Les acompañaba un histórico de la formación, Alberto Fernández Díaz.

En los corrillos que siguieron al acto, la fallida opa del BBVA sobre el Banc Sabadell seguía teniendo protagonismo. Un asistente bromeaba: “Me he hartado de decir a todo el mundo en Madrid que la segunda opa sería mejor; me dicen que los gestores de fondo me andan buscando”.