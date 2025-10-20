El cambio de hora apenas supone un ahorro energético, según los últimos estudios

El cambio de hora que se realiza dos veces al año tiene lugar dos veces al año apenas supone un ahorro energético. Los estudios y expertos de diversos organismos han advertido en el pasado de que actualmente el consumo eléctrico que se ahorra con el cambio del horario de verano al de inverno apenas es de un 1%. Un estudio europeo que revisó los resultados de varios países entre 2014 y 2016 concluyó que el ahorro oscilaba en la mayoría de los países entre un 0,9% y un 1%. En España, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía concluyó que el beneficio medio para un hogar tipo ronda apenas los seis euros al año.

Con el horario de verano se pretendía reducir el uso de la iluminación artificial en los hogares. Sin embargo, gracias al avance de la tecnología, especialmente con la generalización de las luces LED y otros electrodomésticos eficientes, cada vez el cambio de hora supone un ahorro menor. Los expertos advierten de que el cambio horario puede incluso incrementar el consumo de calefacción o aire acondicionado, al modificar los horarios de actividad y las temperaturas de confort.

A todo ellos se han sumado las críticas por los efectos sobre la salud que el cambio de hora provoca. Diversos organismos sanitarios alertan de que el cambio puede alterar el sueño y el ritmo circadiano, especialmente en niños y personas mayores, durante los días posteriores al ajuste horario. Por ese motivo, la Comisión Europea ya se planteó en 2018 eliminar la diferencia entre el horario de invierno y el de verano. El objetivo era ofrecer a cada país quedarse con uno de los dos: el horario de invierno o el de verano. La falta de consenso sobre este asunto entre los socios de la UE y la pandemia retrasaron la decisión de forma definitiva.

Nueva propuesta de España

El cambio de hora es un procedimiento que lleva instaurado en España desde 1940, pero que ahora puede tener las horas contadas, según se desprende de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha cuestionado la idoneidad de mantener esta medida y ha anunciado que propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa.

Lo ha hecho en su cuenta de X, en la que ha subrayado que "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido" y ha apelado al escaso impacto que tiene a nivel energético y en la vida de las personas.

"Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente", ha dicho el dirigente.