Caída de la nube de Amazon: cuándo volverá la normalidad al sistema digital

La normalidad digital regresará lentamente. Tras horas de caos global provocado por una nueva caída AWS (Amazon Web Services), la compañía tecnológica ha aplicado las primeras medidas de mitigación y ya observa "señales significativas de recuperación" en sus sistemas. Sin embargo, la vuelta a la normalidad completa de plataformas como Canva, Fortnite o ChatGPT no será inmediata, aunque algunos usuarios ya están pudiendo disfrutar de ellas.

El fallo, que se originó inicialmente en la región estadounidense US-EAST-1 y se extendió a nivel global, afectó al servicio de infraestructura en la nube del que dependen miles de empresas en España y el mundo.

La latencia retrasará el regreso total

La principal pregunta de millones de usuarios es: ¿cuándo se prevé que funcione todo con normalidad?

Según lo último que se sabe, si bien las solicitudes de los usuarios ya deberían estar "tramitándose correctamente", la recuperación total al 100% podría demorarse aún varias horas.

La razón es el enorme volumen de trabajo acumulado. Amazon ha advertido que "puede haber una latencia adicional y algunos servicios tendrán trabajo atrasado, lo que podría tardar más tiempo en procesarse por completo". Es decir, la plataforma ha empezado a despertar, pero el backlog de peticiones es tan grande que la vuelta a la plena operatividad será progresiva y lenta.

Entre los servicios que están viendo una recuperación gradual se encuentran plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI y Perplexity, videojuegos masivos como FortniteRoblox, y el propio ecosistema de Amazon (Alexa y Prime Video).

Redsys se desmarca de AWS

Por otro lado, la crisis de pagos con tarjeta y datáfonos (TPV), que ha dejado a miles de comercios en España operando solo con efectivo, parece ser un incidente distinto.

Redsys, la compañía que gestiona gran parte de la infraestructura de pagos en el país, ha confirmado que sufrieron una incidencia "puntual" y "parcial" en sus sistemas. No obstante, aseguran que esta caída ya está resuelta y ha sido "aislada", desvinculándola de la caída global de Amazon.

Mientras los sistemas de pago deberían ir recuperando su ritmo normal tras la intervención de Redsys, la gigantesca caída AWS continúa evidenciando la fragilidad de la dependencia tecnológica. El regreso total al 100% de la actividad, especialmente para los servicios con alto tráfico, se producirá a lo largo de la tarde, a medida que la compañía consiga liquidar la cola de solicitudes pendientes.