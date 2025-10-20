Andrés Millán, abogado y creador de contenido, sobre la vivienda en España: "Vivir de alquiler en lugar de comprar solo tiene sentido en gente con gran inteligencia financiera"

Hoy en día son muchos los expertos financieros y creadores de contenido que aconsejan la inversión en activos como la alternativa más rentable frente a la vivienda, mientras se vive de alquiler rentabilizando el dinero invertido durante años. Debido a esta situación, el abogado Andrés Millán ha criticado duramente estos métodos en sus redes sociales. Según nos explica, no se puede dar por hecho que todo el mundo posee una inteligencia financiera adecuada, así como unos buenos niveles de patrimonio.

Para este, el alquiler de una vivienda se convertiría en la opción más rentable a largo plazo, pero no todos estarían dispuestos a invertir años en conseguir sacar esa rentabilidad soñada. Así mismo, no cualquier persona sería capaz de meter todos sus ahorros en un fondo indexado. A fin de cuentas, para Millán "la mentalidad española no está preparada para la idea de invertir, y mucho menos de diversificar". En este sentido, la única excepción a la regla sería la inversión en inmuebles, a la que el mercado español está más acostumbrado. Sin embargo, para una persona sin conocimiento financiero previo solo sería posible sacar una rentabilidad mayor del 2%, y obtener cualquier otro tipo resultaría más complicado.

Comprar, la opción más estable

Si nos planteamos la cuestión del alquiler o la compra de un piso, Andrés Millán lo tiene claro: “Comprar la casa en la que vives tiene sentido para la mayoría de la gente”. En este sentido, se convierte en la decisión más aconsejable para cualquier persona, sobre todo de cara a la jubilación. Durante dicho período de jubilación, cuando los ingresos disminuyen, los precios de los alquileres aumentarían frente a los de compraventa de viviendas.

Andrés Millán nos habla sobre el dilema de comprar vivienda en España / Archivo

El 'influencer' ha añadido que “desde 2014, el precio del alquiler ha subido más que el de la compra”, señalando un incremento del valor porcentual del alquiler por encima del 80%, frente al de la compra con 33%. A estos datos se le añadiría el hecho de que el sueldo medio únicamente habría sufrido un aumento del 31% desde ese mismo año.

Frente a estos datos, el alquiler se convierte en una opción poco estable, donde el alquilado estaría sujeto a la plena disponibilidad del casero por alquilar el inmueble, así como a las posibles subidas del precio del alquiler. En consecuencia, aunque para algunos la compra de una vivienda no sea la opción más óptima, sí que sería la que más seguridad nos aporte a largo plazo.

Alquilar, cada vez más costoso

Siguiendo el hilo propuesto por Millán, entidades bancarias como Bankinter nos señalan una subida en el precio del alquiler en España, en este caso, por comunidad autónoma. En este caso, se han señalado los casos donde más habrían aumentado las cifras interanuales:

Castilla-La Mancha : +13,3%

: +13,3% Madrid :+12,2%

:+12,2% Andalucía : +12,1%

: +12,1% La Rioja: +10%

Pero los datos no solo se quedan en las comunidades autónomas, sino que también encontramos datos de las capitales de provincia. En este caso, la variedad es ligeramente mayor entre los diferentes resultados de los territorios:

Madrid : +11,2%

: +11,2% Sevilla : +9,8%

: +9,8% Valencia : +7,8%

: +7,8% Alicante : +7,5%

: +7,5% Bilbao : +7%

: +7% Barcelona: +6,9%

En definitiva, la cuestión de la compra y el alquiler de la vivienda, así como el precio del metro cuadrado, se han convertido en un asunto del día a día. Este es un problema que afecta tanto a inversores, expertos en finanzas, o a las personas sin ningún conocimiento del tema. Es por ello que sigue estando a la orden del día el desarrollo del mercado actual de la vivienda en España.