Esto es lo que debes saber para ahorrar y conseguir un flujo positivo cada mes, según Richard Gracia, experto en finanzas

En el contexto actual de inflación que se sufre en España, el ahorro se ha vuelto algo esencial, a la vez que prácticamente imposible para algunos. Es por ello que muchos se preguntan cuál sería la forma más eficiente de conseguir ahorrar parte de nuestros ingresos, y poder optar a ese 'colchón' financiero que tantos ansían. Es aquí donde entran en escena los flujos de caja, como componente clave del ahorro.

Si hablamos de los flujos de caja, hay algo que debemos tener claro, y es que equivalen a la suma neta de efectivo, tanto entrante como saliente, que afecta a nuestras finanzas durante un determinado periodo de tiempo. A grandes rasgos, este se ha convertido en un indicador primordial para conocer nuestra solvencia económica, así como la capacidad para afrontar una deuda o cualquier imprevisto. En palabras de Richard Gracia, autor del libro 'El método rico: La guía definitiva para conseguir ÉXITO Y DINERO', "una gran opción para aportar la estabilidad que buscamos consiste en fraccionar nuestros pagos anuales en forma mensual". De esta forma, Gracia asegura que nos resultaría más sencillo tener un control real de nuestro saldo neto de cada mes.

Clasificación de los flujos de caja

El autor nos hace una división clave entre los dos tipos principales de flujos de caja, distinguiendo entre flujo positivo y flujo negativo. El primero se convierte en un indicador de que estaríamos generando un sueldo neto positivo, es decir, nuestro bolsillo se llenaría poco a poco permitiéndonos saldar deudas o ahorrar algunos fondos. Por otro lado, el segundo tipo sería todo lo contrario, se identifica con pérdidas, es decir, nuestros gastos son superiores a los ingresos y deberíamos revertir esta tendencia aplicando métodos de ahorro.

Además, en el libro también se nos muestra una alternativa para clasificar los tipos de flujos de caja:

Flujos operacionales : Son los gastos o ingresos derivados de nuestra actividad diaria .

: Son los . Flujos de inversión : Se incluyen los gastos o ingresos derivados de inversiones destinadas a generar ganancias.

: Se incluyen los Flujos financieros: Este tipo se corresponde con los movimientos de efectivo relacionados con actividades financieras.

¿Cómo conseguir un flujo positivo?

Teniendo en cuenta que el flujo mensual se correspondería al saldo neto de cada mes, lo aconsejable sería fraccionar nuestros recibos y limitar el ocio sin depender del resto de los gastos. De esta forma, conseguiremos ahorrar y con ello un flujo positivo cada mes. Pese a que en meses puntuales el flujo puede ser negativo, esto no debería afectar al saldo acumulado, siempre y cuando no hayamos abusado de los gastos innecesarios.

A nivel general, el coach financiero recalca la idea de que ‘para conseguir un flujo de caja positivo se deben seguir una serie de pautas que te aporten estabilidad’. Consecuentemente, estas medidas deberían ayudar a controlar mejor tus gastos y conseguir ahorrar algo de dinero cada mes.

Sin duda, cada vez más personas tienen dificultades para conseguir acumular una cifra significativa de ahorros. En vista de la situación, son muchos los que intentan encontrar diferentes formas de ahorrar, por lo menos, una mínima cantidad de sus ingresos en caso de que se presente cualquier gasto imprevisto.