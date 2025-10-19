Raúl Jaime Mestre, especialista en finanzas digitales, advierte sobre los errores más comunes de inversores principiantes en criptomonedas: "Se repiten más de lo que imaginas"

En un momento en el que Bitcoin ha tocado su máximo histórico para luego desplomarse en cuestión de días, y donde los activos digitales vuelven a captar la atención de los inversores minoristas, Raúl Jaime Mestre, especialista en finanzas digitales, blockchain y educación tecnológica, ha querido recordar que el entusiasmo no debe sustituir al conocimiento.

El experto ofrece una mirada pedagógica y realista sobre los errores más comunes que cometen los inversores principiantes en criptomonedas, advirtiendo que "se repiten más de lo que imaginas".

Según Mestre, los fallos que más comunes se observan incluyen:

Entrar por FOMO (miedo a quedarse fuera): "Comprar caro, vender mal". No diversificar: "Apostar todo a un solo activo". Ignorar la seguridad: "Usar exchanges inseguros o no proteger tus claves privadas".

En una de sus publicaciones en su perfil de LinkedIn, Mestre advierte además que muchos principiantes "operan sin estrategia" (entrar y salir sin plan definido) o incluso "invierten más de lo que pueden permitirse perder". Esta clasificación de errores sirve como diagnóstico inicial para transformar una actitud especulativa en un enfoque estratégico.

Un contexto que lo exige

El panorama actual de las criptomonedas se caracteriza por alta volatilidad, un creciente interés institucional y una atención regulatoria cada vez más intensa. Por ejemplo, el Congreso español acaba de aprobar la tramitación de una ley que permitirá embargar criptoactivos en casos de deudas con Hacienda, alineándose con la directiva europea conocida como DAC8. Esta normativa refuerza los controles hacia las operaciones con activos digitales y obliga a los proveedores de plataformas cripto a informar movimientos de usuarios a partir de 2026.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en la sesión plenaria donde se aprobó la ley DAC8. / Marta Fernández - Europa Press

Asimismo, los criptoactivos deben declararse en la renta en España desde 2025. Se utilizarán modelos específicos como el 172, 173 y 721 para saldos y operaciones, incluso si las monedas se encuentran en el extranjero. Quienes no ajusten su fiscalidad pueden enfrentarse a sanciones severas.

Mientras tanto, el sector financiero tradicional también pisa fuerte: bancos como Santander exploran lanzar su propia stablecoin respaldada por reserva fiduciaria, y entidades como el BBVA planean entrar al espacio cripto con emisión propia prevista para 2026. Estas iniciativas institucionales reflejan que el cripto-ecosistema está dejando de ser nicho.

¿Qué hacer ante esos errores?

Mestre subraya que el simple reconocimiento de estos fallos ya representa la mitad del camino hacia una gestión consciente. A pesar del carácter formativo de sus publicaciones, señala que la clave no es evitar el error, sino aprender y corregirlo a tiempo.

Desde una perspectiva práctica, se pueden extraer varias lecciones:

Antes de invertir, investigar sobre el proyecto y su equipo .

. Diversificar entre diferentes tipos de activos digitales o incluso incluir activos tradicionales.

o incluso incluir activos tradicionales. No asumir más riesgo del que uno puede tolerar .

. Tener una estrategia clara de entrada y salida .

. Mantener especial atención en seguridad: custodiar claves privadas, activar autentificación de dos factores, usar exchanges auditados.

Estos consejos no son meras "buenas prácticas", sino herramientas esenciales en un escenario donde el mercado cripto puede cambiar de rumbo con extrema rapidez.

En definitiva, la voz de Raúl Jaime Mestre emerge como alerta frente a la exuberancia de los mercados digitales. Su llamada es clara: no basta con subirse a la ola cripto; hay que surfearla con método, disciplina y conciencia del entorno regulatorio que se construye a su alrededor.