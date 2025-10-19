¿Cuándo es el Black Friday 2025 en España? Fecha, historia y novedades

A pocas semanas de Navidad, el Black Friday vuelve a convertirse en una de las citas más esperadas para los consumidores y grandes marcas. Aunque su origen se remonta a Estados Unidos, donde nació como el viernes posterior al día de Acción de Gracias, esta jornada de rebajas se ha consolidado en todo el mundo, incluida España.

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el año pasado tres de cada cuatro españoles realizaron alguna compra durante el Black Friday, con un gasto medio de unos 230 euros por persona.

Lo que empezó como una tradición norteamericana se ha transformado en un fenómeno global que marca el inicio de las compras prenavideñas.

Un fenómeno que llegó para quedarse

La expresión Black Friday comenzó a popularizarse hace décadas en Estados Unidos, pero fue a partir de 2010 cuando se extendió por Europa de la mano de Apple, que introdujo por primera vez descuentos especiales en algunos de sus productos.

Desde entonces, prácticamente ningún comercio, grande o pequeño, deja pasar la oportunidad de sumarse a esta jornada de rebajas, que en muchos casos se extiende durante todo el fin de semana e, incluso, más allá.

En España, se cree que esta costumbre llegó de la mano de la cadena alemana Media Markt en el año 2012, pero lo que se consideraba una frivolidad acabo transformándose en todo un fenómeno, con millones de personas comprando y gastando grandes cantidades de dinero en un solo día.

Este fenómeno se ha convertido en una oportunidad tanto para los consumidores, que aprovechan para adelantar los regalos navideños, como para las marcas, que dan el pistoletazo de salida a la campaña de invierno.

Sin embargo, la OCU advierte cada año de que no todos los descuentos son tan reales como parecen. En su análisis de 2023, solo un 14% de los productos analizados bajaron realmente de precio durante el Black Friday, por lo que se recomienda comparar precios con antelación.

Qué esperar este 2025

Este año, el Black Friday se celebrará el 28 de noviembre de 2025, aunque las promociones comenzarán antes en muchas cadenas. Siguiendo la tendencia de ejercicios anteriores, Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka...) suele adelantar las ofertas al jueves por la tarde a través de su aplicación y página web, prolongándolas hasta el lunes siguiente, cuando tiene lugar el Cyber Monday, enfocado en descuentos online.

Por su parte, El Corte Inglés acostumbra a extender sus rebajas durante varios días. En 2024, por ejemplo, lanzó su particular Semana Black Friday, con descuentos hasta el 40%, y se espera que repita una estrategia similar este año.

Otras marcas como Mango también tienden a anticipar el inicio de las ofertas, que el año pasado arrancaron incluso el domingo anterior y se prolongaron durante 10 días.

En cualquier caso, el Black Friday 2025 promete llenar de carteles de rebajas los escaparates físicos y virtuales. Una cita marcada en rojo en el calendario de los consumidores y, también, de los comercios.