Opa BBVA- Sabadell, en directo: entrevista a Carlos Torres, reacciones a la operación fallida y última hora

El Banc Sabadell ha resistido de forma clara al BBVA la oferta de compra (opa) más polémica de los últimos años. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas de la entidad catalana se ha quedado en apenas el 25,33% del capital social y el 25,47% de los derechos de voto (el capital social menos la autocartera), con lo que la transacción decae.
Entrevista a Carlos Torres, presidente del BBVA: "No existe ninguna posibilidad de que volvamos a por el Sabadell y no nos encajaría ningún otro banco en España o fuera"
EL PERIÓDICO entrevista a Carlos Torres, presidente del BBVA, tras la opa fallida al Banc de Sabadell. Puede leerla íntegra aquí
MULTIMEDIA | OPA fallida del BBVA al Sabadell: qué les espera ahora a ambos bancos
La batalla de 17 meses que han librado Banco Sabadell y BBVA concluyó este jueves. La entidad vallesana ha vencido contra la mayoría de los pronósticos y de forma clara al banco de origen vasco en la oferta de compra (opa). BBVA solo ha conseguido el respaldo del 25,33% del capital social, lejos de la pretensión del 50%.
¿Cómo quedan ambas entidades tras esta partida de ajedrez? Lo repasamos en una serie de preguntas y respuestas, por Pablo Gallén.
PSC, JxCat, ERC y Comuns celebran el fin de la opa como una "buena noticia" para Catalunya
El Govern del PSC, así como JxCat, ERC y Comuns, han celebrado el fracaso de la opa del BBVA al Banco Sabadell como una "buena noticia" para los intereses de Catalunya. Así han reaccionado después de que el BBVA haya fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell al no obtener ni el 26 % del capital de la entidad catalana, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con su control.
Banco Sabadell pierde 1.100 millones en bolsa tras el fracaso de la opa y BBVA gana 5.417 millones
La bajada de la acción de Sabadell y la subida de la de BBVA en la primera jornada bursátil tras el fracaso de la opa dejó una pérdida de 1.100,19 millones de capitalización en Bolsa para Sabadell y una ganancia de 5.417,49 millones para BBVA. La acción de Sabadell cerró este viernes con un descenso del 6,78%, siendo el valor más castigado del IBEX, lo que le llevó a capitalizar 15.121,27 millones de euros. Su acción quedó en 3,01 euros, el valor más bajo desde el 28 de julio. En contraposición, BBVA se revalorizó al cierre un 5,98%, siendo el valor más alcista del IBEX, y capitalizó 95.987,52 millones. Los títulos del banco vasco se situaron en máximos, en 16,655 euros por acción. Este comportamiento se produce después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciara ayer después del cierre del mercado que la opa había sido aceptada solo por el 25,47% de los derechos de voto del Banco Sabadell, dándose por fallida, pues no alcanzó el 50% que había fijado BBVA y ni siquiera el umbral del 30% que le daba opción a seguir adelante con la compra mediante una segunda opa obligatoria.
Cuerpo defiende el papel del Gobierno en la opa fallida del BBVA sobre el Sabadell
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes que no cree que las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell hayan llevado al fracaso de la operación y ha avanzado que su departamento explicará a la Comisión Europea (CE) que el procedimiento seguido es "plenamente compatible" con la legislación europea. "Estamos en contacto con la CE para darles todos los argumentos necesarios para seguir transmitiendo, no solo que la actuación del gobierno es parte de nuestra normativa, sino que nuestra normativa es plenamente compatible con la legislación europea", ha explicado Cuerpo en una conferencia de prensa celebrada en Washington al término de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, en las que ha participado.
El Sabadell celebra el fin de la opa arropado por el Govern, patronales y sindicatos
El Banco Sabadell ha celebrado este viernes el cierre definitivo de la opa del BBVA y ha reivindicado su hoja de ruta para un futuro en solitario, arropado por el respaldo del Govern, patronales y los sindicatos catalanes. Los principales responsables del banco han admitido que anticipaban un resultado más ajustado. La aceptación ha quedado ampliamente por debajo del umbral del 30 % que habría permitido al BBVA continuar adelante con la operación mediante de una segunda oferta.
Sabina Feijóo Macedo
Carlos Cuerpo: "Nuestra normativa no ha supuesto ningún obstáculo al desarrollo de la opa del BBVA al Sabadell"
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado desde Estados Unidos que la normativa española "no ha supuesto ningún obstáculo al desarrollo de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell", pese a las críticas que apuntaban a una posible interferencia del Gobierno de España en la operación. "La decisión final correspondía a los accionistas, y así ha sido", subrayó el ministro, recalcando que tanto el Banco de España, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “han mantenido un alto estándar de calidad” en todo el proceso. Cuerpo ha insistido desde la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en que la actuación del Ejecutivo se ha limitado a "proteger el interés general dentro del marco legal", en línea con la normativa española y plenamente compatible con la legislación europea. Además, ha restado importancia a la investigación anunciada por la Comisión Europea sobre una posible intromisión, defendiendo que “la regulación española es coherente con el mercado único financiero”.
La Comisión Europea mantiene el proceso de infracción a España por la actuación del Gobierno en la opa
El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, trasladó este viernes que sigue adelante el procedimiento de infracción contra España por la actuación del Gobierno en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, después de que esta operación haya fracasado. En una rueda de prensa en Bruselas este viernes, el portavoz no quiso comentar el caso concreto, pero sí aclaró que el procedimiento sigue adelante porque se sostiene en que hay postulados de la ley española que van en contra de la europea e invade competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE), de los supervisores nacionales, infringe la regulación bancaria europea y la libertad de movimiento del capital.
Oliu (Sabadell) asegura que el resultado de la OPA le "complace mucho" y agradece el apoyo
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que el resultado de la oferta pública de adquisición (OPA) le "complace mucho" y ha agradecido el apoyo recibido por parte de entidades como la Cámara de Barcelona, Foment del Treball o Pimec, entre otras, durante el proceso.
Oliu, sobre David Martínez: "Sigue siendo accionista y consejero de Banco Sabadell"
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado, preguntado por la situación en la que queda ahora el inversor David Martínez, que controla un 3,86 % del capital y había manifestado su intención de acudir a la opa de BBVA, que el inversor mexicano "sigue siendo accionista y consejero de Banco Sabadell". Oliu ha hecho estas declaraciones tras participar en un encuentro en Barcelona con el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, otros representantes de las diferentes cámaras de comercio catalanas, entre ellos la de Sabadell, y con representantes empresariales. Preguntado por David Martínez y su situación ahora en el Sabadell, una vez que la opa ha fracasado, Oliu ha asegurado que esa es una pregunta que correspondía a ese inversor, y se ha limitado a subrayar que "sigue siendo accionista y consejero" del banco.
