Opa BBVA- Sabadell, en directo: entrevista a Carlos Torres, reacciones a la operación fallida y última hora

Banco Sabadell pierde 1.100 millones en bolsa tras el fracaso de la opa y BBVA gana 5.417 millones

La bajada de la acción de Sabadell y la subida de la de BBVA en la primera jornada bursátil tras el fracaso de la opa dejó una pérdida de 1.100,19 millones de capitalización en Bolsa para Sabadell y una ganancia de 5.417,49 millones para BBVA. La acción de Sabadell cerró este viernes con un descenso del 6,78%, siendo el valor más castigado del IBEX, lo que le llevó a capitalizar 15.121,27 millones de euros. Su acción quedó en 3,01 euros, el valor más bajo desde el 28 de julio. En contraposición, BBVA se revalorizó al cierre un 5,98%, siendo el valor más alcista del IBEX, y capitalizó 95.987,52 millones. Los títulos del banco vasco se situaron en máximos, en 16,655 euros por acción. Este comportamiento se produce después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciara ayer después del cierre del mercado que la opa había sido aceptada solo por el 25,47% de los derechos de voto del Banco Sabadell, dándose por fallida, pues no alcanzó el 50% que había fijado BBVA y ni siquiera el umbral del 30% que le daba opción a seguir adelante con la compra mediante una segunda opa obligatoria.