Mercado laboral

Trabajo en Indra: contrato fijo, trabajo remoto y 32 días laborables de vacaciones

La empresa busca expertos en tecnología de la información

El Gobierno concederá a Indra un préstamo de 4.200 millones de euros al 0%

Indra apuesta por Catalunya y nombra a Anna Ortí como su nueva responsable en la comunidad

Sede de Indra en Madrid

Sede de Indra en Madrid / L.O. / Bcn

Cristina Sebastián

Barcelona
La empresa multinacional Indra, especializada en consultoría y tecnología, ha lanzado más de 40 ofertas de empleo en la unidad Minsait Cyber. Este departamento se dedica a la transformación de negocios mediante soluciones y servicios innovadores.

Están buscando perfiles profesionales en tecnología de la información y, para algunos puestos, se requiere experiencia previa. En todas las ofertas se garantiza un contrato indefinido y la posibilidad de teletrabajo

No se especifica el salario, pero ofrecen 32 días laborables de vacaciones, diez más de los que el Estatuto de los Trabajadores establece como mínimos. Además, la jornada de trabajo es intensiva todos los viernes y los meses de verano.

Cómo inscribirse

Para apuntarse a las ofertas de Indra solo hay que entrar en el apartado de Minsait, en la bolsa de empleo de Infojobs. Una vez dentro, aparece la lista de vacantes disponibles y, al seleccionar la oferta que se desee, aparecen los requisitos necesarios y el botón para inscribirse

Cada día aparecen ofertas nuevas; por ese motivo se recomienda revisar las opciones diariamente.

Ofertas de empleo

Entre los puestos de trabajo que ofrece Indra destacan:

  • Consultor/ Desarrollo de negocio IT (infraestructuras, workplace): Se requiere experiencia de al menos 3 años y nivel C1 de inglés.
  • Administrador/a Sistemas Linux (Red hat): Se requiere experiencia previa de al menos 2 años y se incluye la posibilidad de realizar guardias.
  • Operador de sistemas - Graduado en CFGS ASIR y/o CFGS Telecomunicaciones. No hace falta tener experiencia, jornada completa, nivel B2 de inglés y disponibilidad para turnos rotativos.
  • Gestor/a incidencias SQL: Teletrabajo 100%.
  • Operador de sistema SAP Basis: Presencial en Madrid, formato híbrido, experiencia de al menos 3 años, jornada completa. 
  • Desarrollador/a RPA Beca - Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas o similares: No requiere experiencia previa.

