Las despensas del futuro estarán en las tiendas de la esquina

La vivienda encarece, los pisos se encogen y las cocinas se reducen. Lo que parece una simple consecuencia del mercado inmobiliario es, para Ramon Alsina, consejero delegado de bonÀrea Corporació, el preludio de un cambio de época. Una, donde “la despensa de casa serán las tiendas de proximidad”.

Alsina habló desde la experiencia de una empresa que ha sabido construir un modelo vertical e integrado, sin intermediarios, que conecta producción, logística y venta directa. Porque con 2.680 millones de euros de facturación en 2024 y más de 4.000 proveedores y 615 tiendas, bonÀrea representa la idea de vecindad que el propio ejecutivo defiende como motor del futuro: negocios locales con alcance global. “En Londres ya puedes encontrar tiendas de alimentación en Trafalgar Square, algo impensable hace unos años. Los hogares del mañana serán pequeños, pero las tiendas, cada vez más grandes en su papel social”.

De la despensa al territorio

El planteamiento de Alsina conecta con el debate de fondo que ha marcado el hilo conductor del segundo Foro Empresarial de la Catalunya Central: ¿cómo reorganizar la economía catalana ante los nuevos hábitos de consumo y la presión global? Celebrado en La Fábrica de Sant Benet de Bages, un encuentro que reunió a 150 empresarios, autoridades y representantes del territorio para debatir sobre los retos de un contexto económico global cada vez más complejo.

La respuesta, según los distintos ponentes del foro —organizado por Regió7, EL PERIÓDICO, ‘activos’ y Prensa Ibérica, con el patrocinio de CaixaBank, los ayuntamientos de Manresa y Sant Fruitós de Bages, Volvo Motorcat Premium y Lik & Co–Grupo Basols, además de la colaboración de Món Sant Benet y el apoyo de la Generalitat de Catalunya— pasa por vincular desarrollo económico, innovación y arraigo territorial.

La exconsellera de Economia i Hisenda Natàlia Mas insistió en ello al defender que “Catalunya necesita más proyectos industriales vinculados al territorio para prosperar y aumentar el PIB per cápita”. Para Mas, la importancia de reindustrializar Catalunya implica revertir el giro que tomó la comunidad el siglo pasado hacia el sector servicios, que “fue un error”. Lo fue, explica, porque la producción industrial es el verdadero motor de transformación económica y tecnológica.

Desde su doble perspectiva —como antigua gestora pública y actual consejera delegada de Inspira Energia, del grupo Respira Energia—, Mas advirtió de los riesgos de apostar por una industria militarizada, donde “El coste de oportunidad es muy elevado. Las relaciones internacionales pueden gestionarse de otra forma que no pase por militarizar las fronteras”. Por ello, su discurso giró hacia la urgencia de una reindustrialización verde, capaz de corregir el desequilibrio energético y generar empleo de calidad. Para lograrlo, defendió una estrategia basada en energías renovables descentralizadas: “Cada municipio puede identificar terrenos sin valor agrícola ni industrial donde instalar proyectos de menos de 5 MW. Así avanzaríamos sin comprometer el territorio”.

Innovar para no quedarse atrás

En ese futuro próximo, si la proximidad y la industria son los pilares, la innovación es el cemento que los une. La mesa redonda moderada por Queralt Casals reunió a Pep Vila (PROmotor), Laia Puig (l’Oller del Mas), Josep Maria Herms (Playmedia Group y Baxi Manresa) y Xavier Martín Mora (CaixaBank), quienes coincidieron en que la innovación debe entenderse como una actitud constante, no como una moda.

“La innovación es intrínseca a las personas”, afirmó Herms, que defendió la necesidad de leer el entorno para adaptarse. "Constantemente estamos innovando en medicina, en armamento, en industria. Pero a veces se confunde con invención, y la innovación es transversal y se reproduce constantemente. Es un día a día que marca la pauta". Vila, con más de tres décadas en MotoGP, añadió que “la innovación es imprescindible; si no, otros se comerán tu parte del pastel”.

Entonces, ¿se tiene que innovar constantemente? ha preguntado Queralt Casals a los participantes de la mesa. Para Herms "es constante y mantenerse en el tiempo. Y se nutre de dos grandes ideas: la capacidad de leer el entorno y el mercado y adaptarte, y el trabajo constante". El presidente del Baxi y CEO de Playmedia Group ha aseverado que "no acabo de entender los equipos endogámicos, que se cierran para innovar, para inventar. Si no lees lo que pasa en tu entorno es imposible".

¿Un ejemplo práctico? ""Viajo mucho por el mundo, veo culturas muy diferentes y me encanta entrar en las ferreterías, donde te das cuenta de que aunque estemos globalizados, siempre encuentras utensilios totalmente diferentes. Me gusta ver esta diversidad. La curiosidad despierta el hecho de querer innovar" expone Vila.

Y Puig, desde el sector vitivinícola, subrayó la importancia de no confundir velocidad con dirección: “Estamos obligados a innovar, pero hay que hacerlo con sentido y propósito”. Porque para la directora adjunta de l'Oller del Mas, lo que diferencia lo que es innovación de lo que no es que la idea aporte un valor al mercado, un impacto en la sociedad, una transformación de los procesos o de los servicios. Está muy bien tener ideas, pero se tienen que llevar a la práctica".

Así, desde la banca, Martín Mora ofreció la visión financiera, y anunció CaixaBank invertirá 5.000 millones de euros en tecnología en tres años. El valor, matizó, “no está en la tecnología en sí, sino en el valor añadido que genera para el cliente”. Por ello, la conclusión fue unánime: innovar no es un lujo, sino una necesidad estructural. “Innovación es riesgo y aprendizaje”, resumió Puig, recordando que incluso las pequeñas empresas deben fomentar una cultura interna del cambio.

Colaborar para liderar

En esas pequeñas y medianas empresas que coplan el 99% del tejido empresarial catalán, tal y como recordó Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, la importancia de un liderazgo colaborativo para afrontar los desafíos globales es más importante que nunca. “Vivimos un momento en el que la globalización, la geopolítica y los cambios económicos plantean retos, pero también oportunidades que no podemos dejar escapar”, señaló.

Según Moll, las comarcas de la Catalunya Central registraron un crecimiento del 3% del PIB, con un dinamismo destacado en Manresa y las áreas rurales, impulsadas por la diversificación económica. Sin embargo, advirtió de que persisten riesgos como la inflación o el paro, donde “solo la cooperación entre gobiernos locales y agentes económicos permitirá consolidar este progreso”.

El foro, precisamente, buscó tejer esa red de complicidades entre empresa y administración. Lo reforzó Xavier Roca, director general de Industria de la Generalitat, quien alertó sobre el impacto del giro proteccionista de Estados Unidos, que afecta a 3.161 empresas catalanas exportadoras por valor de 4.300 millones de euros. Para contrarrestarlo, anunció la movilización de 1.500 millones de euros a través del Pla Responem.

Roca aprovechó su intervención para remarcar que “Catalunya es una economía resiliente y competitiva”, con una tasa de innovación del 62,9% de las empresas en 2024, según datos de ACCIÓ. Empero, reconoció que una debilidad estructural es la falta de transferencia del conocimiento científico al sector privado. “Tenemos investigación y ganas de innovar, pero nos cuesta trasladarlo al mercado. Por eso el Govern quiere situarse al lado de las empresas”, dijo, recordando el Pla Lidera, que movilizará 18.500 millones de euros en cinco años, y el nuevo Pacto Nacional para la Industria, con una inversión prevista de 4.400 millones hasta 2030.

Un modelo compartido de futuro

El Foro Empresarial de la Catalunya Central cerró su segunda edición con un consenso claro: el futuro no se construye desde la competencia, sino desde la colaboración. Desde la visión de Alsina sobre la proximidad como motor social y económico, pasando por la apuesta de Mas por una energía verde e independiente, hasta la convicción de los ponentes sobre la innovación como actitud permanente, todas las intervenciones dibujaron una Catalunya que mira al futuro con los pies en el territorio.

“Queremos garantizar que ninguna empresa catalana se quede atrás”, concluyó Roca, en una frase que bien podría resumir el espíritu de la jornada. Si las ciudades del mañana serán más densas y las cocinas más pequeñas, quizás la gran despensa del futuro no esté en casa, sino —como anticipó Alsina— en esas tiendas vecinas que, a pie de calle, guardan no solo productos, sino también la esencia de una economía más cercana, sostenible y humana.