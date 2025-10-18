Una veintena de países ya han cerrado la frontera al ganado vacuno español por la dermatosis, la lengua azul y la gripe aviar

Los focos de dermatosis nodular contagiosa en las comarcas gerundenses, enfermedad que afecta al ganado vacuno, y los de gripe aviar y de lengua azul en otras provincias españolas tensan la actividad de la producción ganadera en este arranque del otoño.

Los ganaderos del vacuno de carne y del lácteo están pendientes de la evolución de la enfermedad para ver si el plan de vacunación y demás medidas preventivas adoptadas (sacrificios e inmovilización de animales en torno a los focos) consiguen erradicar el brote y poder volver a operar con normalidad a nivel comercial, según informa Diari de Girona, del grupo Prensa Ibérica.

Una de las preocupaciones para el sector cuando pasa un acontecimiento así es que haya terceros países que no reconocen la regionalización del acontecimiento. Así, aunque la enfermedad afecte solo una pequeña parte del territorio, deciden cerrar sus fronteras a cualquier importación de ganado vivo e incluso productos desde todo el Estado, con el impacto económico que esto comporta.

Es lo que ha ocurrido con la dermatosis nodular, detectada hace poco más de dos semanas en el Empordà. Ya hay una treintena de certificados de exportación bloqueados por una veintena de países, entre ellos Argentina, Marruecos, Brasil, China, Canadá o Reino Unido, según la última nota informativa pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, se han bloqueado envíos vacunos para reproducción, engorde o sacrificio, vacunos de lidia para sacrificio, de semen de vacuno, embriones vacunos, cueros y pieles, incluso tripas artificiales a partir de colágeno vacuno y algunos productos lácteos.

El principal impacto, por ahora, está en el cierre de Marruecos en la entrada de vacuno vivo porque este destino supone casi la mitad de todas las exportaciones desde España al resto del mundo.

El año pasado, España exportó más de 66.000 toneladas de vacuno vive, de las cuales el 43% (28.572 toneladas) tuvieron como destino Marruecos, según datos de Comercio Exterior.

El sector del vacuno de carne facturó algo más de 111 millones de euros por este volumen de ganado enviado al país norteafricano; un canal de comercio cerrado por ahora.

Líbano es el segundo mayor comprador de vacuno vivo (en 2024 compró más de 12.000 toneladas) pero en este caso, tal como han informado a la agencia EFE la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), sí que admite la regionalización.

La gerente de esta asociación, Matilde Moro, ha mostrado su preocupación ante esta situación, pero confían en que las medidas adoptadas contengan el foco para que no avance hacia zonas cercanas donde sí existen grandes volúmenes de producción ganadera.

En el caso del lácteo, no se han cerrado, al menos de momento, destinos de especial relevancia para sus intereses, según fuentes sectoriales.

Las mismas fuentes han valorado la vía de negociación abierta por las autoridades españolas con estos terceros destinos para lograr flexibilizar sus barreras comerciales tras la detección de los focos.

El año pasado, un informe del departamento de Agricultura de la Generalitat advertía que en un contexto de reducción de consumo y gasto en carne de novillo por parte de las familias catalanas, la exportación era «clave para el sector». En este sentido, advertía que la exportación de ganado vivo estaba muy concentrada en pocos países, la mayoría musulmanes.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica, sin repercusión para la sanidad humana, pero puede tener un gran impacto económico para los productores de vacuno. Al margen de la suspensión temporal de la exportación, las principales pérdidas están relacionadas con una reducción temporal en la producción de leche y tiene afectaciones en la fertilidad. También hay que tener en cuenta, que antes no se haya completado la vacunación de las granjas, aquellas explotaciones donde se hayan detectado casos están obligadas a sacrificar todo el ganado, con el golpe económico que supone arrancar de nuevo la granja.

Cambio climático y globalización

La veterinaria y gerente de los Servicios de Mejora y Expansión Ganadera y Genética Aplicada (Semega) de la Diputación de Girona, Clàudia Romero, explicaba a la Agencia Catalana de Noticias que, con el cambio climático y la globalización, cada vez aparecerán más enfermedades que no existían en Europa. Por eso, apuesta por un cambio de estrategia en su control.

«Se tendrían que autorizar vacunas, porque el año pasado fue la lengua azul, después la fiebre hemorrágica y ahora la dermatosi. Esto no parará, entonces, creo que, en vez de sacrificar manadas, la manera de luchar contra estas enfermedades es vacunar», afirmaba.

Hace pocos días Castilla-La Mancha notificó la detección de un foco de Influencia Aviaria en una explotación de gallinas ponedoras en Yeles, en la provincia de Toledo por lo que se ha puesto en marcha el protocolo de actuación, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Conselleria de Sanidad.

Según ha apuntado el departamento, la explotación ya se encontraba dentro de la zona de restricción de un foco declarado días atrás en Madrid. Se ha decretado la inmovilización de todas aquellas explotaciones situadas dentro de la zona de protección y vigilancia que se establece en un radio de tres y diez kilómetros respectivamente, alrededor de la explotación en cuestión.

La aplicación de todas las medidas protocolarias comporta el sacrificio y la destrucción de las 110.000 gallinas ponedoras que forman el censo de esta explotación afectada, así como la eliminación de materiales presentes que pudieran vehicular el virus como basura, pienso, o camas, entre otros elementos.

Por lo que respecta a la zona de restricción establecida, compuesta por una zona de protección y otra de vigilancia de tres y diez kilómetros respectivamente, la Consellería ha subrayado que "es fundamental reforzar la vigilancia y medidas de bioseguridad", por lo cual en estas explotaciones también se encuentran restringidos los movimientos de pájaros y otros productos avícolas.

Además, está previsto que desde la Dirección General de Ordenación Agropecuaria se mantengan los contactos pertinentes con el sector para informarlo del estado de la situación, de las actuaciones que se han realizado y se realizarán en los próximos días y para pedir la máxima colaboración y precaución en las medidas de prevención y control. La Junta ha reafirmado que la situación «no supone un riesgo de salud pública para la población general».

En el caso de las comarcas gerundenses, hay que recordar que técnicos del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a Castelló d’Empúries han informado de hasta cuatro casos de gripe aviar en aves del parque en pocas semanas. El primero apareció en agosto en una cigüeña y, posteriormente, se han encontrado tres positivos más en un capó y dos flamencos. Ante esta situación, se incrementó la vigilancia en explotaciones avícolas en un radio de diez kilómetros, sin que se haya hecho público ningún caso.