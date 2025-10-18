Pensiones
Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
El sistema español de pensiones afrontará a partir de enero de 2026 una revalorización en torno al 2,6% que afectará a jubilación, viudedad, incapacidad y a las prestaciones mínimas, con mejoras adicionales para estas últimas
La Seguridad Social confirma nuevas condiciones en 2026 para la jubilación si no se alcanza el periodo mínimo de cotización
En 2026, las pensiones en España volverán a actualizarse conforme a la inflación, cumpliendo así el compromiso del sistema público de garantizar que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. La revalorización se calculará según la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. De acuerdo con las estimaciones actuales, las pensiones contributivas se incrementarán alrededor de un 2,6%, mientras que las pensiones máximas podrían aumentar ligeramente más —en torno al 2,7%— debido al mecanismo complementario introducido en la última reforma.
Por su parte, las pensiones mínimas, las no contributivas y las de viudedad con cargas familiares volverán a experimentar un incremento superior al del IPC. Esta medida busca avanzar hacia el objetivo de que, en 2027, estas prestaciones se sitúen más cerca de los umbrales de pobreza fijados por la Unión Europea, reforzando así la protección económica de los hogares más vulnerables.
Tabla estimada de las pensiones en 2026
A continuación, las cuantías brutas mensuales estimadas para 2026 según el tipo de prestación, tomando como base los datos de la Seguridad Social y las proyecciones de revalorización.
Claves de la reforma y lo que está en juego
El aumento previsto de las pensiones no puede entenderse de manera aislada. A partir de 2026 entran en vigor varias reformas que transforman el sistema:
- Nuevo método dual de cálculo: los futuros jubilados podrán beneficiarse de dos fórmulas distintas para la base reguladora, aplicándose de forma automática la más favorable.
- Edad de jubilación: será de 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a 38 años y 3 meses cotizados. Con ese tiempo cotizado, se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 65.
- Mayor gasto público: el incremento de las prestaciones elevará el gasto en más de 6.000 millones de euros, según estimaciones oficiales.
- Revalorización reforzada de los mínimos: con el horizonte de 2027, estas prestaciones se acercarán a niveles de referencia europeos para reducir la pobreza en mayores.
En este contexto, el sistema afronta el reto de compatibilizar sostenibilidad financiera y garantía de ingresos dignos para millones de pensionistas, intentando mantener el equilibrio del sistema de pensiones.
La revalorización de las pensiones en 2026, unida a las reformas que entran en vigor, marcará un punto de inflexión en el sistema de Seguridad Social. A falta de la confirmación oficial del IPC de noviembre, las estimaciones permiten anticipar un aumento cercano al 2,6% que mejorará el bolsillo de los jubilados, con especial énfasis en las pensiones más bajas y en la protección de los colectivos más vulnerables.
