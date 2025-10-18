Los productores de castaña de Viladrau prevén duplicar la cosecha por el buen tiempo

El tiempo que ha hecho en el Montseny en los últimos meses, lloviendo "cuando tocaba", hace prever "una muy buena temporada" de la castaña de Viladrau. El responsable del Centro de Manipulación de la Castaña, Joaquim Solé, ha explicado a la ACN que si el año pasado se estaba recogiendo una media de 25 kilos por persona y día, este año se están recogiendo alrededor de 50 kilos. Solé se muestra optimista con una temporada que se ha adelantado unos 10 días, cosa que no esperaban, y confía en que la cosecha se pueda mantener de manera "sostenida". De las 12 toneladas de castaña que se contabilizaron el año pasado, este año se podría llegar a las 24 toneladas. Se estima que la castaña catalana representa el 2% del total del mercado, dominado por la castaña de Galicia.

El responsable del Centre de Manipulació de la Castanya, Joaquim Solé, ha explicado que este año la temporada "no tiene nada que ver con la del año pasado", cuando el mal tiempo la estropeó. "Ha habido unas muy buenas condiciones y el tiempo está estable", ha añadido Solé.

Sobre la calidad del fruto del bosque, Solé asegura que es "excelente". "Tiene un brillo especial y una hidratación muy alta, del 70%", ha explicado.

Solé asegura que el precio de la castaña se mantiene respecto a los años anteriores. Varía según la calidad del producto y el tamaño, pero un kilo de la castaña más económica se está vendiendo por 11 euros.

En la tienda que el Centre de Manipulació de la Castanya tiene en Viladrau tienen diversos productos elaborados con castaña, aunque Solé asegura que el producto "estrella" desde hace unos años es la castaña tostada, mucho más que la cruda.

Robos de castañas

Durante mucho tiempo los cazadores furtivos, organizados o no, han sido un quebradero de cabeza para los pequeños productores de castaña. Solé defiende que los productores locales hacen un trabajo que va "mucho más allá" del momento puntual de la temporada, de gestión y de promoción del territorio.

Este otoño ya se han dado algunos episodios de robos de castañas, ninguno grave, ha dicho Solé. También episodios de familias que van a Viladrau con la idea de que pueden recoger castañas, sin tener en cuenta que se trata de una actividad económica en fincas privadas. Otro perfil que está creciendo últimamente es el de las redes sociales, "personas con seguidores que vienen aquí a hacerse la foto bajo un castaño y que dicen (a los seguidores) que viniendo aquí podrán recoger castañas", ha lamentado.

"La gente tiene que entender que no puede ir a buscar castañas, porque su recogida está totalmente prohibida", ha recordado Solé. Es consciente de que las fincas son difíciles de gestionar, pero agradece el apoyo de las administraciones para que se haga respetar la ley y también ha puesto en valor el trabajo de los cazadores. "Todos nos ayudan a no sufrir robos", ha dicho.

Gestionar el territorio para preservar los castaños del Montseny

A los recolectores de castaña de Viladrau que se reparten por las diferentes fincas se les reconoce rápidamente. Todos llevan guantes, cubos y sacos identificativos y visibles a distancia. Además, también llevan la documentación encima que los identifica como recolectores. Solé ha explicado que este año el número de recolectores ha crecido y ya llega a la cuarentena. El responsable del centro explica que son gente de muchos perfiles profesionales diferentes que van a hacer la temporada, algunos incluso piden excedencias de sus trabajos, ha explicado.

Joaquim Solé reivindica que para poder llegar a tener castaños productivos y de calidad hacen falta muchos meses de trabajo y de gestión en la quincena larga de fincas con las que tiene acuerdos para poder recoger la castaña y que van desde Viladrau mismo, hasta Arbúcies o Santa Coloma de Farners (la Selva). "Para que tengamos castaña tiene que haber toda la gestión de los bosques, es el pilar", ha defendido Solé.

Desde hace más de 15 años Solé tiene entre ceja y ceja ver un Montseny "gestionado", que dé trabajo, que la gente compre las castañas y que los propietarios den valor a los castaños que tienen en sus fincas.

Celebrar la castañada

Una de las novedades que ofrece el Centre de Manipulació de la Castanya este año es la celebración de una castañada de manera más profesionalizada. Los próximos 31 de octubre y 8 de noviembre de 7 a 9 de la tarde se asarán castañas junto al fuego, se podrán degustar diferentes productos elaborados con castaña, y también habrá cuentos y música para todos los públicos.

En Viladrau, la 30.ª edición de la Fira de la Castanya será el 25 y 26 de octubre.