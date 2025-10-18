El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | BBVA, 0 - Sabadell, 1: sorpasso en Las Gaunas
Los sonidos de la semana del podcast de EL PERIÓDICO pasan por la oferta de compra de acciones no aceptada del Sabadell por parte del BBVA y por la huelga general del pasado miércoles por Palestina. Bueno, huelga... ustedes ya me entienden.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
