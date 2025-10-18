El pódcast de EL PERIÓDICO | BBVA, 0 - Sabadell, 1: sorpasso en Las Gaunas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BBVA, 0 - Sabadell, 1: sorpasso en Las Gaunas

GRAFCAT3484. BARCELONA, 17/10/2025.- El presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu, acompañado por el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu (i), durante la comparecencia que ha ofrecido este viernes en la sede de la Cambra de Comerç, para valorar el fracaso de la opa del BBVA contra el banco catlán. EFE/Quique García / Quique García / EFE

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Los sonidos de la semana del podcast de EL PERIÓDICO pasan por la oferta de compra de acciones no aceptada del Sabadell por parte del BBVA y por la huelga general del pasado miércoles por Palestina. Bueno, huelga... ustedes ya me entienden. 

'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

