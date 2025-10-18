"Tener libertad financiera es mucho mejor que tener coches de lujo", el secreto para ser feliz según Luis Pita, experto en finanzas

A día de hoy, con el nivel de ahorros de gran parte de la sociedad, no muchos se plantean el hecho de abandonar su puesto de trabajo durante un tiempo, manteniendo así el estilo de vida que poseían anteriormente. En la mayoría de casos, con el conjunto de ahorros acumulado, suelen mantenerse durante un par de meses, pero no mucho más allá.

"Sencillamente no puedo ser ese tipo que se supone que debo ser", reclama con énfasis el protagonista del libro 'Ten peor coche que tu vecino'. Su autor, Luis Pita, nos habla de aquello que le hace ser feliz. Para el experto, el elemento clave es la libertad financiera.

Tener la salud de las finanzas controladas / Cofidis - Archivo

El valor para construir una buena red de seguridad

Según el autor, el secreto para cumplir tus sueños en la vida no supondría tener valor para tirarse al vacío, sino construir una red de seguridad debajo, con la que no tener miedo a caerse. Y esta red de seguridad a la que denomina "libertad financiera", correspondería al número de meses que puedes vivir sin reducir tu nivel de vida si hoy mismo dejases tu trabajo.

Pita asegura que "cuando eres libre y vives la vida que quieres, no necesitas juguetes para demostrar a los demás que has alcanzado el éxito". Desde su punto de vista, lo más importante en la vida no debe ser lo que posees en el presente, sino cómo podrás mantenerte en el futuro.

La importancia de saber asesorarse

En muchos de sus canales de difusión, el autor asegura tener una libertad financiera de unos 14 años con la que podría mantenerse hasta 2039, gracias a la alta rentabilidad que habría conseguido mediante sus ahorros. Todo ello se explicaría por una buena gestión de su patrimonio a través del respaldo de asesorías financieras. Además, asegura haber obtenido una rentabilidad media comprendida entre el 8% y el 13,5%.

Si bien es cierto que no todos pueden permitirse realizar gestiones de su patrimonio a través de profesionales, debemos admitir que se ha vuelto imprescindible el conocimiento de finanzas a nivel doméstico. Consecuentemente, cada persona le suele dar mayor importancia a los movimientos financieros del día a día, sobre todo en vista del clima de subida de precios e inflación que estaría atravesando el país. En definitiva, el autor establece la libertad financiera como un indicador clave para la calidad de vida de una persona, siendo algo que se debe tratar de raíz.